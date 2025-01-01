Сельская честь: опера Пьетро Масканьи в Мариинском театре

Концертный зал Мариинского театра приглашает зрителей на исполнение оперы «Сельская честь» (Cavalleria rusticana) Пьетро Масканьи. Спектакль состоится 12 октября, в воскресенье, в 19:00. Опера будет представлена на итальянском языке с синхронными титрами на русском и английском языках.

Опера о любви и ревности

В центре сюжета - драма любви и ревности, разворачивающаяся в сицилийской деревне. Оскорбленная дама испытывает отчаяние, рыцарь вступает в бой со своим соперником, а мать печалится о смерти сына. Наратив основан на новелле Джованни Верги, которая, несмотря на свою суховатую манеру, погружает нас в мир сицилийских норм и кровных законов чести.

С момента своей премьеры в конце XIX века опера завоевала широкую популярность благодаря мощной музыке Масканьи, которая пронзительно передает страдания героев, позволяя им открыто выражать свои чувства: молить о любви, рыдать от горя, кричать от боли. Карающий поединок, сельский праздник и глубокие эмоции подтвердили обаяние этой работы.

Новое прочтение классики

Постановка, которая будет представлена в Мариинском театре, переносит действие оперы в итальянский квартал Нью-Йорка 1920-х годов. Режиссер считает, что итальянские эмигранты, прибывшие в Новый Свет, принесли с собой те же традиционные представления о жизни и смерти, которые существовали на родине. Таким образом, опера обретает новый контекст и актуальность.

Исполнители

Под руководством дирижера Альберто Веронези на сцене выступят:

Сантуцца: Екатерина Семенчук

Екатерина Семенчук Туридду: Ахмед Агади

Ахмед Агади Лола: Дарья Рябоконь

Дарья Рябоконь Альфио: Владислав Куприянов

Владислав Куприянов Мама Лючия: Елена Витман

Не упустите возможность погрузиться в эмоциональный мир «Сельской чести» и насладиться великолепной музыкой и мастерством исполнителей!