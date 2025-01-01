Спектакль Село Степанчиково и...

Встреча двух миров по Достоевскому

Театр обращается к творчеству великого Ф.М. Достоевского, рискнув соединить два его разнородных произведения: хрестоматийную повесть Село Степанчиково и его обитатели и малоизвестный мистический рассказ Бобок , который рассказывает о жизни на том свете . Перед зрителями сталкиваются два мира — живых и мертвых.

Тематика спектакля

Человек умирает не только физически. Сознательное попрание норм и ценностей жизни превращает людей в духовных мертвецов еще при жизни. Тех же, кто живет по заповедям, Господь всегда одаривает радостями Бытия. В этом контексте зрители увидят незабываемую саркастическую улыбочку Фомы Опискина, ловкого пройдохи, который на духовном уровне подчиняет себе как правых, так и виноватых.

Выдающееся исполнение

Исполнение роли Фомы Опискина Никитой Астаховым на IX Международном фестивале искусств Золотой Витязь было отмечено как выдающееся. А сам актер был признан театральной критикой высшей категории в искусстве — национальное достояние .

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, в котором переплетаются глубокие философские идеи и мастерство исполнения!