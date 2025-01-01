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Село Степанчиково и...
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Киноафиша Село Степанчиково и...

Спектакль Село Степанчиково и...

Постановка
Глас 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Встреча двух миров по Достоевскому

Театр обращается к творчеству великого Ф.М. Достоевского, рискнув соединить два его разнородных произведения: хрестоматийную повесть Село Степанчиково и его обитатели и малоизвестный мистический рассказ Бобок, который рассказывает о жизни на том свете. Перед зрителями сталкиваются два мира — живых и мертвых.

Тематика спектакля

Человек умирает не только физически. Сознательное попрание норм и ценностей жизни превращает людей в духовных мертвецов еще при жизни. Тех же, кто живет по заповедям, Господь всегда одаривает радостями Бытия. В этом контексте зрители увидят незабываемую саркастическую улыбочку Фомы Опискина, ловкого пройдохи, который на духовном уровне подчиняет себе как правых, так и виноватых.

Выдающееся исполнение

Исполнение роли Фомы Опискина Никитой Астаховым на IX Международном фестивале искусств Золотой Витязь было отмечено как выдающееся. А сам актер был признан театральной критикой высшей категории в искусстве — национальное достояние.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, в котором переплетаются глубокие философские идеи и мастерство исполнения!

Режиссер
Никита Астахов
В ролях
Анна Хапкина
Михаил Панюков
Никита Астахов
Татьяна Белевич
Евгений Галаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Село Степанчиково и...

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