Спектакль Село Степанчиково и...

Театр обращается к творчеству великого Ф.М. Достоевского, рискнув соединить два его разнородных произведения: хрестоматийную повесть
Село Степанчиково и его обитатели и малоизвестный мистический рассказ
Бобок, который рассказывает о жизни на
том свете. Перед зрителями сталкиваются два мира — живых и мертвых.
Человек умирает не только физически. Сознательное попрание норм и ценностей жизни превращает людей в духовных мертвецов еще при жизни. Тех же, кто живет по заповедям, Господь всегда одаривает радостями Бытия. В этом контексте зрители увидят незабываемую саркастическую улыбочку Фомы Опискина, ловкого пройдохи, который на духовном уровне подчиняет себе как правых, так и виноватых.
Исполнение роли Фомы Опискина Никитой Астаховым на IX Международном фестивале искусств
Золотой Витязь было отмечено как выдающееся. А сам актер был признан театральной критикой высшей категории в искусстве —
национальное достояние.
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, в котором переплетаются глубокие философские идеи и мастерство исполнения!