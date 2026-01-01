Село Степанчиково и его обитатели
Постановка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» в Казанском ТЮЗе

В Казанском ТЮЗе им. К. Тинчурина пройдет спектакль по мотивам повести Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Это история о Фоме Опискине, местном интеллектуале, который ведет свою игру интриг и манипуляций вокруг богатого помещика и его семьи.

Режиссёр Радион Букаев и драматург Анастасия Чернятьева создали захватывающую постановку при поддержке Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Спектакль будет интересен не только любителям классической литературы, но и тем, кто ценит сложные характеры и запутанные сюжеты.

О сюжете

В тихом уголке русской глубинки скрыта загадочная история, полная страстей и неожиданных поворотов. Фома Опискин плетёт паутину интриг, и зрители смогут узнать, кто станет жертвой его хитроумного плана.

Участники постановки

В главных ролях - народный артист РТ Роман Ерыгин, заслуженный артист РТ Алексей Зильбер и заслуженная артистка РТ Радуга (Гульнара) Мухтарова.

Команда спектакля

  • Автор: Ф.М. Достоевский
  • Режиссер: Радион Букаев
  • Драматург: Анастасия Чернятьева
  • Художник: Надежда Иванова
  • Композитор: Альфит Фархадшин
  • Хореограф: Елена Музеева
  • Художник по свету: Сергей Гаевой
  • Помощник режиссера: Ирина Калинина

Действующие лица

  • Фома Фомич Опискин - Роман Ерыгин, народный артист РТ
  • Егор Ильич Ростанев - Алексей Зильбер, заслуженный артист РТ
  • Агафья Тимофеевна - Радуга (Гульнара) Мухтарова, заслуженная артистка РТ

Июнь
5 июня пятница
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 700 ₽
20 июня суббота
18:00
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 700 ₽

