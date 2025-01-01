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Киноафиша Сектор Газа. Восставший из ада — 25 лет

Сектор Газа. Восставший из ада — 25 лет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Яркое шоу в память о «Секторе Газа» в Нижнем Новгороде

25 лет назад, в 1998 году, вышел последний альбом легендарной группы «Сектор Газа» под названием «Восставший из Ада». Эта пластинка, насыщенная мистическими темами и сюжетами о потустороннем мире, в первую очередь рассказывает о борьбе добра со злом, где добро, конечно же, одерживает верх.

Альбом стал важной вехой в творческой биографии группы, ознаменовав финал её яркого пути. Юрий Клинских, основатель и лидер коллектива, задумал грандиозную презентацию своего мистического «детища», однако, к сожалению, его планы не сбылись.

Памяти Юрия Клинских

Спустя 25 лет мы решили отдать дань уважения творчеству Юры и организовать незабываемое шоу, в основе которого лежат песни из его последнего альбома. Зрителей ожидает погружение в атмосферу, наполненную энергией и духом «Сектора Газа». Это уникальная возможность вновь услышать хиты, которые стали классикой русского рока.

Что ожидать от шоу

На мероприятии будут представлены не только любимые песни, но и новые интерпретации, которые позволят взглянуть на наследие группы с другой стороны. Также планируются специальные гости, которые поделятся своими воспоминаниями о «Секторе Газа» и Юрии Клинских.

Не упустите шанс стать частью этого исторического события и отпраздновать наследие одного из самых ярких музыкальных коллективов страны!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 14 марта
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
18:00 от 1500 ₽

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