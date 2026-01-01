Сектор Газа с симфоническим оркестром. Гуляй, Мужик!

Концертный трибьют «Сектор Газа» в Москве

Авторский проект, который мог появиться только в Воронеже — городе, где любовь к музыке и культуре становится основой для настоящего праздника. «Сектор Газа» возвращается в столицу, чтобы вновь зажечь сердца поклонников.

Легендарные хиты с симфоническим оркестром

На сцене прозвучат знаменитые песни в новом обрамлении. Представьте «Туман» в королевской интерпретации с виолончельными партиями. Высокое искусство может быть разным, и этот эксперимент порадует не только зрителей с музыкальным слухом, но и тех, кто просто любит хорошие рифмы.

Пойте вместе с нами

Надежные тексты на экране помогут вам подпевать свои любимые хиты с особым вдохновением. Не переживайте, если неполностью вспомнили слова — здесь каждый сможет принять участие!

Народный хор и ностальгия

Хиты «Сектора» давно стали частью народной культуры: их поют на кострах, за рулем и на стадионах. Специально для вас выступит народный хор, который добавит особого колорита.

Архивные воспоминания

Оцифрованный голос Юрия Хоя и архивные фотографии перенесут вас в эпоху, когда магнитофоны были важнее современных гаджетов. На сцене также появятся музыканты оригинального состава группы, для которых «Лирика» — это не просто песня, а важная часть их биографии.

Ещё одна звезда вечера

Специальным гостем станет Ирина Клинских — дочь легендарного исполнителя, в чьих жилах течёт тот же бунтарский дух.

Не упустите возможность стать частью всенародного праздника! Концерт «Сектора Газа» — это билет в юность для одних и волнующая экскурсия в эпоху для других. Успейте занять своё место на этом незабываемом событии, ведь это не просто музыка, это состояние души!

Место проведения: Концертный зал «Москва». Отдохните душой и почувствуйте фирменный драйв «Сектора»!