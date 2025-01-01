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Сектор Газа с оркестром. Большой Новогодний концерт!
Киноафиша Сектор Газа с оркестром. Большой Новогодний концерт!

Сектор Газа с оркестром. Большой Новогодний концерт!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый год с «Сектором газа» и симфоническим оркестром в Воронеже!

20 декабря 2025 года в театре пройдет уникальное событие — «Сектор газа с симфоническим оркестром. Большой Новогодний концерт!». Это авторский проект, который порадует всех поклонников легендарной группы. В программе — расширенная праздничная программа с самыми известными хитами.

Музыкальные особенности концерта

На сцене звучат легендарные песни «Сектора», которые исполняет большой симфонический оркестр. Для создания уникальной атмосферы тексты любимых песен транслируются на большом экране. Также в программе — вокал Юрия Хоя, который добавит особую ностальгическую ноту. Часть композиций исполняет народный хор, что сделает выступление еще более запоминающимся.

Специальные гости

В рамках концерта выступят специальные гости — дочь Юрия Хоя, Ирина Клинских, и группа «Сектор газовой атаки». Это возможность увидеть на одной сцене тех, кто продолжает традиции и наследие группы.

Не просто концерт — праздник!

Это не просто концерт, а настоящий Новогодний праздник, который подарит зрителям возможность отдохнуть душой и насладиться фирменным задором «Сектора». Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 20 декабря
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
18:00 от 3000 ₽

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