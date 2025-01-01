Сектор Газа с оркестром. Большой Новогодний концерт!

Новый год с «Сектором газа» и симфоническим оркестром в Воронеже!

20 декабря 2025 года в театре пройдет уникальное событие — «Сектор газа с симфоническим оркестром. Большой Новогодний концерт!». Это авторский проект, который порадует всех поклонников легендарной группы. В программе — расширенная праздничная программа с самыми известными хитами.

Музыкальные особенности концерта

На сцене звучат легендарные песни «Сектора», которые исполняет большой симфонический оркестр. Для создания уникальной атмосферы тексты любимых песен транслируются на большом экране. Также в программе — вокал Юрия Хоя, который добавит особую ностальгическую ноту. Часть композиций исполняет народный хор, что сделает выступление еще более запоминающимся.

Специальные гости

В рамках концерта выступят специальные гости — дочь Юрия Хоя, Ирина Клинских, и группа «Сектор газовой атаки». Это возможность увидеть на одной сцене тех, кто продолжает традиции и наследие группы.

Не просто концерт — праздник!

Это не просто концерт, а настоящий Новогодний праздник, который подарит зрителям возможность отдохнуть душой и насладиться фирменным задором «Сектора». Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!