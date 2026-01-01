Сектор газа. Посвящение Юрию Хою

Эта группа давно стала частью музыкальной истории. «Сектор Газа» — явление, которое сложно спутать с кем-то другим. Их песни знают люди разных поколений — независимо от музыкальных предпочтений.
Коллектив был основан в 1987 году в Воронеже. Лидером и автором большинства песен стал Юрий Хой (Юрий Клинских). Его ироничные, резкие и нередко провокационные тексты сделали группу символом эпохи 1990-х.
«Сектор Газа» смело соединял панк-рок, хард-рок, фолк-мотивы и сатиру. Музыканты говорили о том, о чём предпочитали молчать, — прямолинейно и без прикрас. В 1990-е годы группа стала одним из лидеров по продажам кассет и компакт-дисков на постсоветском пространстве.
Их любили и критиковали, цитировали и запрещали. Но равнодушных почти не было.
Интерес к творчеству коллектива не исчез и после трагической смерти Юрия Хоя в 2000 году. Его песни продолжают звучать на концертах и в новых прочтениях.
В этот вечер на сцену выйдут музыканты «Сектора Газа» разных лет при поддержке Ирины Клинских — дочери Юрия Хоя, а также участников проекта «Сектор Газовой Атаки».
Зрители увидят артистов, чьи имена знакомы по обложкам кассет 1990-х:
Концерт станет встречей с музыкой, которая определила целую эпоху.