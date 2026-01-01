Оповещения от Киноафиши
Сектор газа. Посвящение Юрию Хою
Сектор газа. Посвящение Юрию Хою

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Сектор Газа». Вечер памяти Юрия Хоя

Эта группа давно стала частью музыкальной истории. «Сектор Газа» — явление, которое сложно спутать с кем-то другим. Их песни знают люди разных поколений — независимо от музыкальных предпочтений.

Коллектив был основан в 1987 году в Воронеже. Лидером и автором большинства песен стал Юрий Хой (Юрий Клинских). Его ироничные, резкие и нередко провокационные тексты сделали группу символом эпохи 1990-х.

Феномен «Сектора Газа»

«Сектор Газа» смело соединял панк-рок, хард-рок, фолк-мотивы и сатиру. Музыканты говорили о том, о чём предпочитали молчать, — прямолинейно и без прикрас. В 1990-е годы группа стала одним из лидеров по продажам кассет и компакт-дисков на постсоветском пространстве.

Их любили и критиковали, цитировали и запрещали. Но равнодушных почти не было.

Интерес к творчеству коллектива не исчез и после трагической смерти Юрия Хоя в 2000 году. Его песни продолжают звучать на концертах и в новых прочтениях.

На сцене — участники легендарного состава

В этот вечер на сцену выйдут музыканты «Сектора Газа» разных лет при поддержке Ирины Клинских — дочери Юрия Хоя, а также участников проекта «Сектор Газовой Атаки».

Зрители увидят артистов, чьи имена знакомы по обложкам кассет 1990-х:

  • Татьяну Фатееву,
  • Владимира Лобанова,
  • Алексея Ушакова.

Концерт станет встречей с музыкой, которая определила целую эпоху.

В других городах
Октябрь
15 октября четверг
19:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2000 ₽
24 октября суббота
19:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2000 ₽
25 октября воскресенье
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2500 ₽

