Сектор газа. Посвящение Юрию Хою

Концерт группы «Сектор Газа». Вечер памяти Юрия Хоя

Эта группа давно стала частью музыкальной истории. «Сектор Газа» — явление, которое сложно спутать с кем-то другим. Их песни знают люди разных поколений — независимо от музыкальных предпочтений.

Коллектив был основан в 1987 году в Воронеже. Лидером и автором большинства песен стал Юрий Хой (Юрий Клинских). Его ироничные, резкие и нередко провокационные тексты сделали группу символом эпохи 1990-х.

Феномен «Сектора Газа»

«Сектор Газа» смело соединял панк-рок, хард-рок, фолк-мотивы и сатиру. Музыканты говорили о том, о чём предпочитали молчать, — прямолинейно и без прикрас. В 1990-е годы группа стала одним из лидеров по продажам кассет и компакт-дисков на постсоветском пространстве.

Их любили и критиковали, цитировали и запрещали. Но равнодушных почти не было.

Интерес к творчеству коллектива не исчез и после трагической смерти Юрия Хоя в 2000 году. Его песни продолжают звучать на концертах и в новых прочтениях.

На сцене — участники легендарного состава

В этот вечер на сцену выйдут музыканты «Сектора Газа» разных лет при поддержке Ирины Клинских — дочери Юрия Хоя, а также участников проекта «Сектор Газовой Атаки».

Зрители увидят артистов, чьи имена знакомы по обложкам кассет 1990-х:

Татьяну Фатееву,

Владимира Лобанова,

Алексея Ушакова.

Концерт станет встречей с музыкой, которая определила целую эпоху.