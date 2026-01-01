СЕКТОР ГАЗА: Летний фестиваль на крыше

Летний концерт памяти Юрия Клинских на Roof Place

Приглашаем всех поклонников группы «Сектор Газа» на специальный летний концерт памяти Юрия Клинских (Хоя). Это уникальное событие состоится на одной из главных петербургских летних концертных площадок под открытым небом — Roof Place.

В концерте примут участие музыканты золотого состава «Сектора Газа», а также дочь Юрия Хоя, Ирина Клинских. В программе ожидаются давно проверенные временем хиты группы, которые исполнит коллектив «Сектор Газовой Атаки» и группа «Чёрный Вторник».

Концерт понравится всем, кто ценит живые выступления легендарных групп и хочет вспомнить лучшие песни Юрия Хоя.

Открытие дверей в 17:30; Начало концерта в 19:00.