Сектор Газа: Летний фестиваль на корабле

Приглашаем вас на уникальную панк-рок прогулку по Каналу имени Москвы, приуроченную ко дню рождения бессменного лидера группы «Сектор Газа» - Юрия Клинских (Хоя).
Событие состоится 26 июля. В этот вечер вас ждёт трёхчасовое плавание на большом концертном теплоходе «РИО-1» под легендарные песни группы «Сектор Газа».
На сцене выступят музыканты золотого состава «Сектора Газа», включая дочь Юрия Хоя - Ирину Клинских, а также группы «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки». Среди участников концерта будут Татьяна Фатеева, Алексей Ушаков и Владимир Лобанов - имена, знакомые всем поклонникам легендарных кассет «Сектора Газа» из 90-х.
Программа включает главные хиты, исполненные группами «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник», с непосредственным участием музыкантов золотого состава.
Не опаздывайте! Теплоход отбывает строго по расписанию!
Группа «Сектор Газа» оставила значимый след в истории русской музыки, её песни до сих пор вызывают ностальгию у многих, а панк-рок стиль продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов.