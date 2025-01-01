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Сектор Газа: Летний фестиваль на корабле
Билеты от 7500₽
Киноафиша Сектор Газа: Летний фестиваль на корабле

Сектор Газа: Летний фестиваль на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Панк-рок прогулка по Каналу имени Москвы в честь Юрия Клинских

Приглашаем вас на уникальную панк-рок прогулку по Каналу имени Москвы, приуроченную ко дню рождения бессменного лидера группы «Сектор Газа» - Юрия Клинских (Хоя).

Даты и время

Событие состоится 26 июля. В этот вечер вас ждёт трёхчасовое плавание на большом концертном теплоходе «РИО-1» под легендарные песни группы «Сектор Газа».

Музыканты и гости

На сцене выступят музыканты золотого состава «Сектора Газа», включая дочь Юрия Хоя - Ирину Клинских, а также группы «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки». Среди участников концерта будут Татьяна Фатеева, Алексей Ушаков и Владимир Лобанов - имена, знакомые всем поклонникам легендарных кассет «Сектора Газа» из 90-х.

Программа концерта

Программа включает главные хиты, исполненные группами «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник», с непосредственным участием музыкантов золотого состава.

Расписание

  • Сбор гостей на причале: 17:30
  • Посадка на теплоход: 18:00
  • Отплытие: 19:00
  • Начало концерта: 19:40

Не опаздывайте! Теплоход отбывает строго по расписанию!

Интересный факт

Группа «Сектор Газа» оставила значимый след в истории русской музыки, её песни до сих пор вызывают ностальгию у многих, а панк-рок стиль продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
18:00 от 7500 ₽

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