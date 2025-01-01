Сектор Газа: Летний фестиваль на корабле

Панк-рок прогулка по Каналу имени Москвы в честь Юрия Клинских

Приглашаем вас на уникальную панк-рок прогулку по Каналу имени Москвы, приуроченную ко дню рождения бессменного лидера группы «Сектор Газа» - Юрия Клинских (Хоя).

Даты и время

Событие состоится 26 июля. В этот вечер вас ждёт трёхчасовое плавание на большом концертном теплоходе «РИО-1» под легендарные песни группы «Сектор Газа».

Музыканты и гости

На сцене выступят музыканты золотого состава «Сектора Газа», включая дочь Юрия Хоя - Ирину Клинских, а также группы «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки». Среди участников концерта будут Татьяна Фатеева, Алексей Ушаков и Владимир Лобанов - имена, знакомые всем поклонникам легендарных кассет «Сектора Газа» из 90-х.

Программа концерта

Программа включает главные хиты, исполненные группами «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник», с непосредственным участием музыкантов золотого состава.

Расписание

Сбор гостей на причале: 17:30

17:30 Посадка на теплоход: 18:00

18:00 Отплытие: 19:00

19:00 Начало концерта: 19:40

Не опаздывайте! Теплоход отбывает строго по расписанию!

Интересный факт

Группа «Сектор Газа» оставила значимый след в истории русской музыки, её песни до сих пор вызывают ностальгию у многих, а панк-рок стиль продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов.