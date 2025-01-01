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Сектор Газа c симфоническим оркестром. 60 лет Юрию Хою. На бис
Билеты от 6000₽
Киноафиша Сектор Газа c симфоническим оркестром. 60 лет Юрию Хою. На бис

Сектор Газа c симфоническим оркестром. 60 лет Юрию Хою. На бис

16+
Возраст 16+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Сектор Газа с симфоническим оркестром. 60 лет Юрию Хою. На бис» в Москве!

26 марта в Концертном зале «Москва» состоится долгожданный концерт, который объединит симфоническую музыку и культовые хиты легендарной группы «Сектор Газа». Это авторский проект, который впервые был представлен в Воронеже, на родине Юрия Хоя, где его выступления собирали аншлаги.

Что вас ждёт на концерте?

  • Легендарные хиты в симфоническом обрамлении: представьте себе «Туман» с роскошными виолончельными партиями. Это будет уникальное сочетание высококлассной музыки и знакомых мелодий.
  • Тексты на экране: для всех, кто стремится подпевать с вдохновением, но иногда путается в словах.
  • Народный хор: песни «Сектора» стали настоящим фольклором, который поют не только у костра, но и на стадионах и в машинах бизнес-класса.
  • Оцифрованный голос Хоя и архивные фотографии: ностальгия по эпохе, когда магнитофоны были ценнее смартфонов.

На сцене выступят:

  • Музыканты оригинального состава, для которых «Лирика» — это не просто песня, а часть их биографии.
  • Дочь Хоя, Ирина Клинских, которая унаследовала бунтарский дух своего отца.

Концерт станет настоящим всенародным праздником, ведь «Сектор Газа» — это не просто группа, а целое состояние души. Для одних это билет в юность, для других — экскурсия в эпоху.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и ощутить фирменный драйв «Сектора Газа»! Успейте занять место в зале — или в истории.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 марта
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 6000 ₽

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