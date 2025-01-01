Сектор Газа c симфоническим оркестром. 60 лет Юрию Хою. На бис

Концерт «Сектор Газа с симфоническим оркестром. 60 лет Юрию Хою. На бис» в Москве!

26 марта в Концертном зале «Москва» состоится долгожданный концерт, который объединит симфоническую музыку и культовые хиты легендарной группы «Сектор Газа». Это авторский проект, который впервые был представлен в Воронеже, на родине Юрия Хоя, где его выступления собирали аншлаги.

Что вас ждёт на концерте?

Легендарные хиты в симфоническом обрамлении: представьте себе «Туман» с роскошными виолончельными партиями. Это будет уникальное сочетание высококлассной музыки и знакомых мелодий.

представьте себе «Туман» с роскошными виолончельными партиями. Это будет уникальное сочетание высококлассной музыки и знакомых мелодий. Тексты на экране: для всех, кто стремится подпевать с вдохновением, но иногда путается в словах.

для всех, кто стремится подпевать с вдохновением, но иногда путается в словах. Народный хор: песни «Сектора» стали настоящим фольклором, который поют не только у костра, но и на стадионах и в машинах бизнес-класса.

песни «Сектора» стали настоящим фольклором, который поют не только у костра, но и на стадионах и в машинах бизнес-класса. Оцифрованный голос Хоя и архивные фотографии: ностальгия по эпохе, когда магнитофоны были ценнее смартфонов.

На сцене выступят:

Музыканты оригинального состава, для которых «Лирика» — это не просто песня, а часть их биографии.

Дочь Хоя, Ирина Клинских, которая унаследовала бунтарский дух своего отца.

Концерт станет настоящим всенародным праздником, ведь «Сектор Газа» — это не просто группа, а целое состояние души. Для одних это билет в юность, для других — экскурсия в эпоху.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и ощутить фирменный драйв «Сектора Газа»! Успейте занять место в зале — или в истории.