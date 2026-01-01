Сектор Газа: 30 лет альбому «Газовая Атака». С образом и голосом Юрия Хоя

Концерт в честь 30-летия альбома «Газовая Атака» в Москве

5 декабря 2026 года в VK Stadium состоится уникальное событие для всех поклонников группы «Сектор Газа». В этот вечер прозвучат песни одного из самых знаковых коллективов в истории отечественной музыки, которые обретут новую силу благодаря современным технологиям и живой энергетике музыкантов.

Оригинальный голос Юрия Хоя на сцене

Главной особенностью шоу станет использование оригинального студийного голоса Юрия Клинских (Хоя) для всех вокальных партий. Этот голос будет полностью синхронизирован с видеорядом, в котором его образ оживет на сцене. Такое решение позволит зрителям прочувствовать атмосферу настоящего концерта «Сектора Газа» и вновь прикоснуться к харизме лидера группы.

Хиты вечера

Вы услышите в живом исполнении песни с альбома «Газовая Атака», включая такие легендарные композиции, как «Туман», «30 лет», «Твой Звонок», «Life». Кроме того, в рамках двухчасового шоу будут исполнены и другие хиты Юрия Хоя.

Музыканты и трибьют-группа

Музыкальную основу мероприятия обеспечат музыканты золотого состава «Сектора Газа» при поддержке официальной трибьют-группы «Чёрный Вторник». Их совместное исполнение создаст неповторимый эффект, позволяющий зрителям по-настоящему насладиться мощным и аутентичным звучанием легендарных композиций.

Дань памяти «Сектора Газа»

Организаторы концерта отмечают: «Это не просто концерт, это событие, которое позволяет забыть о реальности на два часа и почувствовать себя на живом выступлении того самого «Сектора Газа», на который многие так и не успели попасть. Это дань уважения и памяти Юрию Клинских и его великому музыкальному наследию».