Сектор газа: 25 лет без Юрия Хоя

Трибьют памяти Юрия Клинских в клубе «Фабрика»

Эта группа не нуждается в представлении. Независимо от возраста и музыкального вкуса, вы абсолютно точно знаете, что такое «Сектор Газа». Образовавшись в далёком 1987 году, музыканты под руководством Юрия Клинских (Хоя) смогли завоевать сердца миллионов слушателей на всем постсоветском пространстве.

Музыканты смело экспериментировали с жанрами и касались тех сторон жизни, о которых в обществе принято умалчивать. Юрий с помощью своих песен популяризировал рок-музыку среди людей, которым, казалось бы, она должна быть чужда. «Сектор Газа» стал безоговорочным лидером по продажам кассет и компакт-дисков в «лихие 90-е». Их любили и ненавидели одновременно, но интерес к группе не угас даже после трагической гибели Юрия Клинских в июле 2000 года.

Вечер памяти

18 октября в клубе «Фабрика» музыканты «Сектора Газа» при поддержке старшей дочери Юрия Хоя – Ирины Клинских, а также участников групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник» соберутся, чтобы почтить память человека, объединившего их своим творчеством.

Звёзды вечера

Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков – имена с обложек кассет «Сектора» из далёких 90-х. Вы увидите их на сцене в этот вечер. Такое событие нельзя пропустить!