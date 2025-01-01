Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сектор газа: 25 лет без Юрия Хоя
Киноафиша Сектор газа: 25 лет без Юрия Хоя

Сектор газа: 25 лет без Юрия Хоя

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют памяти Юрия Клинских в клубе «Фабрика»

Эта группа не нуждается в представлении. Независимо от возраста и музыкального вкуса, вы абсолютно точно знаете, что такое «Сектор Газа». Образовавшись в далёком 1987 году, музыканты под руководством Юрия Клинских (Хоя) смогли завоевать сердца миллионов слушателей на всем постсоветском пространстве.

Музыканты смело экспериментировали с жанрами и касались тех сторон жизни, о которых в обществе принято умалчивать. Юрий с помощью своих песен популяризировал рок-музыку среди людей, которым, казалось бы, она должна быть чужда. «Сектор Газа» стал безоговорочным лидером по продажам кассет и компакт-дисков в «лихие 90-е». Их любили и ненавидели одновременно, но интерес к группе не угас даже после трагической гибели Юрия Клинских в июле 2000 года.

Вечер памяти

18 октября в клубе «Фабрика» музыканты «Сектора Газа» при поддержке старшей дочери Юрия Хоя – Ирины Клинских, а также участников групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник» соберутся, чтобы почтить память человека, объединившего их своим творчеством.

Звёзды вечера

Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков – имена с обложек кассет «Сектора» из далёких 90-х. Вы увидите их на сцене в этот вечер. Такое событие нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 октября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
18:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Перукуа. Танцевальный концерт «Зов волчицы»
12+
Этно
Перукуа. Танцевальный концерт «Зов волчицы»
20 октября в 19:30 Свобода
от 1900 ₽
Pravda Stand Up. Открытый микрофон
18+
Юмор
Pravda Stand Up. Открытый микрофон
9 сентября в 20:00 Pravda Bar
от 100 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls
19 октября в 18:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 2800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше