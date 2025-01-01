Сектор Газа: 25 лет без Юрия Хоя

Группа «Сектор Газа» не нуждается в представлении. Независимо от возраста и музыкальных предпочтений, вы точно знаете, что это за коллектив. Образовавшись в 1987 году, музыканты под руководством Юрия Клинских (Хоя) нашли путь к сердцам миллионов слушателей на постсоветском пространстве.

Смело экспериментируя с жанрами и касаясь острых тем, о которых принято умалчивать, Юрий своим творчеством популяризировал рок-музыку среди людей, которым, казалось бы, она должна быть чужда. В «лихие 90-е» «Сектор Газа» стал безоговорочным лидером по продажам кассет и компакт-дисков, вызывая как любовь, так и ненависть.

Память о Юрии Хое

Интерес к группе не угас даже после трагической гибели Юрия Клинских в июле 2000 года. В этом году, в день его памяти, музыканты «Сектора Газа» соберутся, чтобы почтить память человека, который объединил их своим творчеством. В вечере примут участие старшая дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских, а также исполнители из групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник».

Звезды на сцене

Вы увидите таких известных музыкантов, как Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов и Алексей Ушаков — имена с обложек кассет «Сектора» из далёких 90-х. Это событие станет уникальной возможностью вновь встретиться с легендарной музыкой и ее создателями.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!