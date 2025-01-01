Сектор газа: 25 лет без Юрия Хоя

Вечер памяти Юрия Клинских: Музыка «Сектора Газа» в клубе IRRIS

Эта группа не нуждается в представлении. Независимо от возраста и музыкальных предпочтений, вы точно знаете, что такое «Сектор Газа». Образовавшись в 1987 году, музыканты под руководством Юрия Клинских (Хоя) завоевали сердца миллионов слушателей на постсоветском пространстве.

Смело экспериментируя с жанрами и затрагивая темы, которые часто обходили стороной, Юрий сумел популяризировать рок-музыку среди тех, кому она казалась чуждой. «Сектор Газа» стал лидером по продажам кассет и компакт-дисков в «лихие 90-е». Их любили и ненавидели одновременно, и интерес к группе не угас даже после трагической гибели Юрия в 2000 году.

Вечер 27 февраля в клубе IRRIS

27 февраля в клубе IRRIS пройдет уникальный концерт в память о Юрии Клинских. Музыканты «Сектора Газа» соберутся вместе с его старшей дочерью Ириной Клинских и участниками групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник», чтобы почтить память человека, объединившего их своим творчеством.

Звезды на сцене

В этот вечер на сцене выступят Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов и Алексей Ушаков – имена, знакомые каждому, кто слушал кассеты «Сектора» в 90-х. Это событие станет настоящим праздником для поклонников группы и всех, кто хочет вспомнить о великом музыканте.

Не упустите возможность стать частью этого исторического вечера!