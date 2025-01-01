Секстет Виталия Головнева

Новая джазовая программа Виталия Головнева в клубе Эссе

И вновь на нашей сцене выступит талантливый музыкант Виталий Головнев, который представит свою новую джазовую программу. В программе можно ожидать как оригинальные композиций, так и авторские интерпретации, вдохновленные великими мастерами джаза.

Биография и достижения

Виталий Головнев – яркий представитель поколения российских джазовых музыкантов, который начал свою карьеру в 90-е годы. Он является выпускником Российской Академии Музыки имени Гнесиных и в прошлом играл на трубе в различных оркестрах, включая оркестры Олега Лундстрема и Игоря Бутмана. Виталий также сотрудничал со многими известными музыкантами, такими как Юрий Саульский, Георгий Гаранян и Игорь Бриль.

С 2003 года Виталий проживает в Нью-Йорке, где активно участвует в современных джазовых проектах. В 2007 году он выступал на престижном конкурсе джазовых исполнителей имени Телониуса Монка и работал с такими коллективами, как Wynton Marsalis and Jazz at Lincoln Center Orchestra и Mingus Big Band. В 2022 году Виталий был удостоен премии Grammy в номинации «Лучший альбом латино-американского джаза» в составе Arturo O’Farrill and Afro Latin Jazz Orchestra с альбомом «Fandango at the Wall, Live in New York».

Состав и атмосфера вечера

На этом вечере Виталий Головнев выйдет на сцену вместе с выдающимися ростовскими музыкантами, чтобы погрузить зрителей в уникальную атмосферу настоящего нью-йоркского джаза. В состав выступления войдут:

Виталий Головнев - труба

Овагем Султанян - альт саксофон

Евгений Соколовский - тенор саксофон

Элина Келешян - рояль

Филипп Терацуян - контрабас

Григорий Дерацуев - барабаны

Не упустите возможность насладиться живой джазовой музыкой от одного из лучших исполнителей современности!