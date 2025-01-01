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Киноафиша Секстет Виталия Головнева

Секстет Виталия Головнева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новая джазовая программа Виталия Головнева

С радостью анонсируем возвращение на нашу сцену Виталия Головнева с уникальной джазовой программой! В этот вечер зрители смогут насладиться оригинальными композициями и авторскими интерпретациями на темы мастеров джаза.

Кто такой Виталий Головнев?

Виталий Головнев — яркий представитель поколения музыкантов, проявившихся на российской джазовой сцене в 90-е годы. Он является выпускником Российской Академии Музыки имени Гнесиных и в прошлом работал трубачом в известных оркестрах, таких как оркестр Олега Лундстрема и оркестр Игоря Бутмана. Его музыкальная карьера привела к сотрудничеству с такими выдающимися музыкантами, как Юрий Саульский, Георгий Гаранян, Анатолий Кролл и Игорь Брилев.

Достижения и награды

Виталий является участником множества джазовых фестивалей и концертных площадок как в России, так и за границей. С ноября 2003 года он живет в Нью-Йорке, где активно участвует в современных джазовых проектах. В 2007 году он выступал на престижном международном конкурсе джазовых исполнителей имени Телониуса Монка.

Головнев также сотрудничал с известными коллективами, такими как Wynton Marsalis and Jazz at Lincoln Center Orchestra, Hal McKusic Nonet и Mingus Big Band. В 2022 году он стал обладателем премии Grammy в номинации "Лучший альбом латино-американского джаза" за работу в составе Arturo O'Farrill and Afro Latin Jazz Orchestra.

Сольные альбомы Виталия

Виталий Головнев — автор и сопродюсер нескольких сольных альбомов, которые получили признание как в России, так и в США. Среди них:

  • To Whom It May Concern (Tippin' Records - 2009)
  • What Matters (Tippin' Records - 2012)
  • When In Moscow (Art Beat - 2015)
  • Epic Power Quartet, Times Flow (Art Beat - 2018)

Состав выступления

В этот вечер Виталий выйдет на сцену вместе с ростовскими музыкантами, чтобы погрузить вас в неповторимую атмосферу настоящего нью-йоркского джаза. Состав группы:

  • Виталий Головнев — труба
  • Овагем Султанян — альт саксофон
  • Евгений Соколовский — тенор саксофон
  • Элина Келешян — рояль
  • Филипп Терацуян — контрабас
  • Александр Боженко — барабаны

Не упустите возможность насладиться живым выступлением одного из лучших джазовых музыкантов современности!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 25 июля
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
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