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Секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова / Андрей Зыль & JaZyl Show Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова / Андрей Зыль & JaZyl Show Band

Секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова / Андрей Зыль & JaZyl Show Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! 1 ноября в клубе «Игорь Бутман Jazz Club» пройдет Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Это вечер, который объединит лучшие джазовые традиции и современные музыкальные тенденции.

Участники фестиваля

На сцене выступят известные исполнители: Секстет Виктории Кауновой, Ильи Морозова и Андрей Зыль, который будет сопровождаться JaZyl Show Band. Эти талантливые музыканты представят свои оригинальные композиции, а также классические джазовые стандарты.

Что ожидать?

Фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей джаза. Зрителей ждёт незабываемая атмосфера, живое исполнение и импровизация, которые создают уникальное звучание каждого выступления. Кроме того, у вас будет возможность пообщаться с артистами и узнать больше о том, что стоит за созданием музыки.

Интересные факты

Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана — это один из самых известных джазовых коллективов России, который активно участвует в международных фестивалях и конкурсах. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое имеет все шансы войти в историю джазовой сцены столицы!

Не пропустите этот вечер, который наполнит вашу жизнь яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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