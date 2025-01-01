Секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова / Андрей Зыль & JaZyl Show Band

Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! 1 ноября в клубе «Игорь Бутман Jazz Club» пройдет Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Это вечер, который объединит лучшие джазовые традиции и современные музыкальные тенденции.

Участники фестиваля

На сцене выступят известные исполнители: Секстет Виктории Кауновой, Ильи Морозова и Андрей Зыль, который будет сопровождаться JaZyl Show Band. Эти талантливые музыканты представят свои оригинальные композиции, а также классические джазовые стандарты.

Что ожидать?

Фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей джаза. Зрителей ждёт незабываемая атмосфера, живое исполнение и импровизация, которые создают уникальное звучание каждого выступления. Кроме того, у вас будет возможность пообщаться с артистами и узнать больше о том, что стоит за созданием музыки.

Интересные факты

Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана — это один из самых известных джазовых коллективов России, который активно участвует в международных фестивалях и конкурсах. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое имеет все шансы войти в историю джазовой сцены столицы!

Не пропустите этот вечер, который наполнит вашу жизнь яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Билеты уже в продаже!