8 марта в клубе Эссе состоится уникальный джаз-концерт, где прозвучат песни величайших женщин джаза 20 века. В честь Международного женского дня секстет Оксаны Ференчук представит творения самых выдающихся джазовых исполнительниц, оказавших значительное влияние на развитие музыки.
Почитатели джаза смогут насладиться произведениями таких легенд, как Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон, Нэнси Уилсон, Бетти Картер, Элис Режина и Кассандра Уилсон. Каждая из этих артисток не только совершила прорыв в жанре, но и оставила неповторимый след в сердцах многих поколений.
На сцене выступят:
Посетители смогут насладиться живым звучанием джаза, эмоциональными интерпретациями и захватывающей атмосферой джаз-клуба.
Концерт будет интересен не только любителям джаза, но и музыкальным критикам, а также всем, кто ценит живое исполнение. Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера, посвященного вкладу женщин в джаз и музыкальную культуру.