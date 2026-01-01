Оповещения от Киноафиши
Секстет Оксаны Ференчук
Секстет Оксаны Ференчук

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт секстета Оксаны Ференчук в клубе Эссе

8 марта в клубе Эссе состоится уникальный джаз-концерт, где прозвучат песни величайших женщин джаза 20 века. В честь Международного женского дня секстет Оксаны Ференчук представит творения самых выдающихся джазовых исполнительниц, оказавших значительное влияние на развитие музыки.

Великое влияние женщин в джазе

Почитатели джаза смогут насладиться произведениями таких легенд, как Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон, Нэнси Уилсон, Бетти Картер, Элис Режина и Кассандра Уилсон. Каждая из этих артисток не только совершила прорыв в жанре, но и оставила неповторимый след в сердцах многих поколений.

Состав и настроение концерта

На сцене выступят:

  • Оксана Ференчук - вокал
  • Ольга Баранова - фортепиано
  • Александр Солдатенко - гитара
  • Юрий Подкользин - бас
  • Армен Султанян - перкуссия
  • Иван Бордунов - ударные

Посетители смогут насладиться живым звучанием джаза, эмоциональными интерпретациями и захватывающей атмосферой джаз-клуба.

Приглашаем джазовых любителей

Концерт будет интересен не только любителям джаза, но и музыкальным критикам, а также всем, кто ценит живое исполнение. Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера, посвященного вкладу женщин в джаз и музыкальную культуру.

В других городах
Март
8 марта воскресенье
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 2200 ₽

