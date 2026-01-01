Концерт секстета Оксаны Ференчук в клубе Эссе

8 марта в клубе Эссе состоится уникальный джаз-концерт, где прозвучат песни величайших женщин джаза 20 века. В честь Международного женского дня секстет Оксаны Ференчук представит творения самых выдающихся джазовых исполнительниц, оказавших значительное влияние на развитие музыки.

Великое влияние женщин в джазе

Почитатели джаза смогут насладиться произведениями таких легенд, как Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон, Нэнси Уилсон, Бетти Картер, Элис Режина и Кассандра Уилсон. Каждая из этих артисток не только совершила прорыв в жанре, но и оставила неповторимый след в сердцах многих поколений.

Состав и настроение концерта

На сцене выступят:

Оксана Ференчук - вокал

Ольга Баранова - фортепиано

Александр Солдатенко - гитара

Юрий Подкользин - бас

Армен Султанян - перкуссия

Иван Бордунов - ударные

Посетители смогут насладиться живым звучанием джаза, эмоциональными интерпретациями и захватывающей атмосферой джаз-клуба.

Приглашаем джазовых любителей

Концерт будет интересен не только любителям джаза, но и музыкальным критикам, а также всем, кто ценит живое исполнение. Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера, посвященного вкладу женщин в джаз и музыкальную культуру.