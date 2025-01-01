Осенний джазовый вечер с секстетом Оксаны Ференчук

С началом осеннего сезона секстет Оксаны Ференчук вдохновляется традициями джазовой музыки. В этот вечер вас ждет уникальное сочетание классических джазовых стандартов, исполненных в авторском прочтении, и избранных произведений самой Оксаны Ференчук.

Программа концертов

С дважды запланированными концертами у вас есть возможность насладиться разнообразием музыкального материала. Каждый из вечеров станет уникальным благодаря особому подходу артистов к знакомым произведениям.

Знакомство с Оксаной Ференчук

Оксана Ференчук - талантливый композитор и пианист, известная своим необычным видением джаза. Она создает музыку, суммирующую опыт прошлых поколений и современное звучание.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу живого джаза и насладиться авторскими интерпретациями, которые подарят вам незабываемые впечатления.