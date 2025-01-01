Меню
Секстет Оксаны Ференчук во дворике Д30
6+
О концерте/спектакле

Лето. Город. Джаз: Концерт в день рождения Оксаны Ференчук

Лето уже зажигает вовсю, и хочется выплеснуть музыку за пределы стен помещения в теплую атмосферу уютного дворика. В Ростове пройдет совместный проект джаз-клуба Эссе и перформативного пространства Д30, посвященный джазу и дружбе.

Уникальный концерт в Дворике Д30

14 сентября мы отмечаем день рождения очаровательной Оксаны Ференчук вместе с ее секстетом во Дворике Д30, самом центре города. «Мой родной любимый джаз, море импровизации и красоты момента», - делится Оксана о грядущем событии.

Что вас ждет?

На концерте будут особенные моменты, неожиданные гости, а также множество бразильской музыки, фанка и авторских треков. Это будет не просто вечер музыки, а настоящее празднование дружбы и любви к искусству.

Не упустите шанс насладиться теплой атмосферой, атмосферными мелодиями и прекрасным обществом. Ждем всех музыкальных ценителей в Дворике Д30, чтобы продолжить любить музыку и друг друга в этот осенний вечер!

