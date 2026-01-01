Оповещения от Киноафиши
Сексистский микрофон
Киноафиша Сексистский микрофон

Сексистский микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-шоу «Сексистский микрофон» в баре «Толстый кот»

В баре «Толстый кот» состоится стендап-шоу «Сексистский микрофон», где на сцену выйдут лучшие юмористы. Они будут шутить о мужчинах, женщинах и прочих темах, затрагивающих границы допустимого. Атмосфера обещает быть напряженной и комичной благодаря жестким и ироничным шуткам.

Шутки на стендап-вечерах нередко заставляют зрителей задуматься: «Это ирония или серьезное утверждение?» Как правило, если шутка представляется как ироничная, она вызывает бурный смех. В противном случае, становится неловко, и это создает дополнительный интерес к выступлениям.

«Сексистский микрофон» — это шоу, где юмор осмеливается заходить за границы дозволенного, не причиняя обид. Шутки касаются мужчин и женщин, а также затрагивают другие жизненные аспекты. Это будет весело и сложно, в одном слове — смешно.

Обратите внимание: шоу сопровождается нецензурной лексикой, поэтому рекомендуется для зрителей 18 лет и старше.

Купить билет на концерт Сексистский микрофон

В других городах
Март
10 марта вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 400 ₽
22 марта воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 400 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 400 ₽

