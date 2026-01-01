Красноярский музыкальный театр приглашает на уникальный мастер-класс, который проведёт режиссёр Юрий Цехановский. Участники смогут погрузиться в мир поэзии и узнать о том, что отличает простое чтение от исполнения, которое трогает душу.
На практическом занятии вы получите знания, которые помогут вам лучше понимать поэзию:
Мастер-класс подойдёт педагогам, актёрам, блогерам и всем, кто хочет лучше понять поэзию и развить в себе навыки выразительного чтения. Не упустите шанс изменить звучание своих стихов всего за одно занятие!