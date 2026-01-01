Мастер-класс по выразительному чтению в Красноярском музыкальном театре

Красноярский музыкальный театр приглашает на уникальный мастер-класс, который проведёт режиссёр Юрий Цехановский. Участники смогут погрузиться в мир поэзии и узнать о том, что отличает простое чтение от исполнения, которое трогает душу.

Что вас ждёт на мастер-классе?

На практическом занятии вы получите знания, которые помогут вам лучше понимать поэзию:

Архитектура стиха: Освойте основы ритмических схем — от ямба и хорея до сложных рисунков. Вы поймете, как они влияют на звучание произведения.

Сила паузы: Научитесь расставлять интонационные и смысловые акценты, которые создают напряжение и эмоции в текстах.

Техника дыхания: Работая над дыханием, вы сможете произносить длинные фразы без усилий. Уделите внимание также чёткой и выразительной дикции.

Для кого этот мастер-класс?

Мастер-класс подойдёт педагогам, актёрам, блогерам и всем, кто хочет лучше понять поэзию и развить в себе навыки выразительного чтения. Не упустите шанс изменить звучание своих стихов всего за одно занятие!