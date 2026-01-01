Экскурсия в мир театральных кукол

Театр кукол «Красноярский театр кукол» приглашает детей и их родителей на увлекательную экскурсию. Программа включает в себя обзорную прогулку по фойе и малой сцене, просмотр интересных видео-отрывков из спектаклей, а также знакомство с различными системами кукол в игровой форме.

Что вас ждёт?

Экскурсия предназначена для зрителей от 4 до 6 лет. В её рамках дети смогут:

Познакомиться с театром и его секретами во время обзорной экскурсии.

Увидеть захватывающие фрагменты из спектаклей на экране.

Играть и знакомиться с системами кукол с помощью персонажей из любимых выступлений.

Принять участие в интерактивной игре с куклами.

Это отличная возможность для любопытных детей и их родителей погрузиться в волшебный мир театра кукол и узнать больше о его особенностях. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!