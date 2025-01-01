Меню
Секреты театра
Билеты от 1000₽
Киноафиша Секреты театра

Секреты театра

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О выставке

Интерактивная экскурсия «Секреты театра» в Театре у Никитских ворот

Приглашаем вас на интерактивное шоу «Секреты театра», где зрители становятся активными участниками захватывающей театральной истории, полной интриг и тайн.

Об организаторе

Мероприятие организовано театром «У Никитских ворот», который славится своей богатой историей и качественными постановками классических произведений. Каждый уголок этого заведения хранит в себе множество интересных фактов и историй.

Почему стоит посетить?

«Секреты театра» – это уникальная возможность для зрителей открыть для себя новые грани театрального мастерства. Вам предоставится шанс заглянуть за кулисы, узнать, как рождаются спектакли, и стать частью удивительного мира театра.

Кому будет интересно?

Это мероприятие станет настоящим открытием для любителей театра, любопытных зрителей и тех, кто хочет испытать что-то новое и необычное. Каждый найдет для себя что-то захватывающее в этой театральной истории.

Не упустите шанс стать частью интерактивного театрального события и познакомиться с увлекательным миром «Секретов театра»!

Декабрь
10 декабря среда
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 1000 ₽

Фотографии

Секреты театра Секреты театра Секреты театра Секреты театра

