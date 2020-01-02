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Спектакль Секреты мужчин среднего возраста

Антрепризная версия пьесы Альберта Герни 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия по пьесе Альберта Герни

Каждый мужчина стремится почувствовать себя Богом, найти ту самую душу, которая поймет его, будет восхищаться им и дарить ощущение полета. Специально для наших зрителей мы открываем вечную тайну: «Чего же хотят мужчины?»

Это шикарный спектакль о любви, о тонкостях неповторимого, эксклюзивного мужского «Я» и о жизни, который одновременно весел и лиричен. Постановка знаменитого Альберта Герни, более 20 лет шедшая с аншлагами на Бродвее, теперь адаптирована для нашего зрителя.

В исполнении лучших артистов: Ирины Алферовой, Татьяны Абрамовой, Ильи Соколовского и Юрия Беляева этот спектакль обретает новую жизнь.

Интриги и сюрпризы

Комедия насыщена интригами и невероятными сюрпризами. Зрители ожидают бешеные рок-н-роллы и зажигательные степы, которые зарядят зал энергией на полную катушку. Спектакль, в котором каждый найдет что-то свое: возможность поразмышлять, посмеяться и просто хорошо провести время в компании друзей или любимого человека.

Не упустите шанс увидеть это незабываемое представление, которое обещает стать ярким событием вашего театрального сезона!

Режиссер
Ольга Шведова
В ролях
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Татьяна Абрамова
Илья Соколовский
Илья Соколовский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 900 ₽

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Секреты мужчин среднего возраста Секреты мужчин среднего возраста

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