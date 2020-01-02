Спектакль Секреты мужчин среднего возраста

Комедия по пьесе Альберта Герни

Каждый мужчина стремится почувствовать себя Богом, найти ту самую душу, которая поймет его, будет восхищаться им и дарить ощущение полета. Специально для наших зрителей мы открываем вечную тайну: «Чего же хотят мужчины?»

Это шикарный спектакль о любви, о тонкостях неповторимого, эксклюзивного мужского «Я» и о жизни, который одновременно весел и лиричен. Постановка знаменитого Альберта Герни, более 20 лет шедшая с аншлагами на Бродвее, теперь адаптирована для нашего зрителя.

В исполнении лучших артистов: Ирины Алферовой, Татьяны Абрамовой, Ильи Соколовского и Юрия Беляева этот спектакль обретает новую жизнь.

Интриги и сюрпризы

Комедия насыщена интригами и невероятными сюрпризами. Зрители ожидают бешеные рок-н-роллы и зажигательные степы, которые зарядят зал энергией на полную катушку. Спектакль, в котором каждый найдет что-то свое: возможность поразмышлять, посмеяться и просто хорошо провести время в компании друзей или любимого человека.

Не упустите шанс увидеть это незабываемое представление, которое обещает стать ярким событием вашего театрального сезона!