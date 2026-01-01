Оповещения от Киноафиши
18+
Возраст 18+

О концерте

Секретный в StandUp Spot

В пространстве «StandUp Spot» состоится захватывающее стендап-шоу с неизвестными участниками. Здесь вас ждет вечер, полный импровизационного юмора и приятных сюрпризов, ведь ведущие комики выступят без предварительного анонса, чтобы удивить зрителей.

Двери откроются за полчаса до начала шоу, и мы настоятельно рекомендуем приходить заранее. Это даст вам возможность занять удобные места и заказать напитки, ведь бар не работает во время выступления.

Концепция стендап-шоу проста: вы не узнаете, кто будет выступать, но можете быть уверены — это опытные комики, готовые заставить вас смеяться. Просто приходите, и они сделают всё возможное для вашего хорошего настроения!

Купить билет на концерт Секретный стендап

Апрель
5 апреля воскресенье
18:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 500 ₽

В ближайшие дни

Антон Борисов: Песня про тебя
18+
Юмор
Антон Борисов: Песня про тебя
27 марта в 22:00 Standup Spot
от 700 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
11 апреля в 18:30 Руки вверх!
от 1100 ₽
Аюшка. Разговор со счастьем
0+
Эстрада
Аюшка. Разговор со счастьем
30 марта в 19:00 Свердловская филармония
от 400 ₽
