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Киноафиша Секретная Казань: прогулка с фотографом

Секретная Казань: прогулка с фотографом

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О концерте/спектакле

Уникальная фотопрогулка по Казани

Прогулка по колоритной Казани, стоящей на берегах Волги и Казанки, станет незабываемым опытом. Вместе с гидом-фотографом вы откроете для себя тайны этого контрастного города и получите яркие снимки на память у его неочевидных достопримечательностей.

Профессиональные гиды-фотографы

Наши гиды-фотографы имеют многолетний опыт съемки и помогут вам расслабиться перед объективом. Они подскажут, какие ракурсы будут наиболее выгодными, и раскроют секреты города, его переулков и особняков.

Что вас ждет в ходе экскурсии

  • Старо-Татарская слобода — душа исторической татарской Казани, где дома в стиле барокко соседствуют с древними каменными мечетями. Здесь насчитывается около 70 памятников XVIII — начала XX веков.
  • Театр Камала — удивительное здание театра на берегу озера Кабан, которое напоминает гигантский парусник с просторными палубами.
  • Юнусовская площадь — древняя площадь с садами: Любви, Печали, Танцев и Майданом.
  • Дом Шамиля — одно из самых красивых строений Казани.
  • Арт-объект “Окно в Казань” — фотогеничное место для незабываемых снимков.
  • Секретные локации — места, о которых не знают даже местные жители.

Полезная информация

Обратите внимание на следующие детали:

  • Экскурсия проходит индивидуально для вас и вашей компании.
  • В течение пяти дней после прогулки вы получите 30-50 обработанных фотографий на электронную почту.
  • Маршрут можно скорректировать по вашим предпочтениям: сфокусироваться на отдельной локации или провести экскурсию без фотосессии.
  • В прогулке может участвовать до четырех человек. При увеличении числа гостей доплата составит 1000 рублей за человека; для компаний от 10 человек — 800 рублей за человека.
  • Продолжительность экскурсии зависит от числа гостей.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 1 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 2 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 3 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 4 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 5 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 6 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 7 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 8 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 9 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 10 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 11 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 12 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 13 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 14 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 15 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 16 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 17 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 18 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 19 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 20 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 21 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 22 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 23 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 24 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 25 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 26 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 27 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 28 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 29 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 30 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 31 августа
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 1 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 2 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 3 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 4 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 5 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 6 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 7 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 8 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 9 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 10 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 11 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 12 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 13 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 14 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 15 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 16 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 17 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 18 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 19 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 20 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 21 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 22 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 23 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 24 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 25 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 26 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 27 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 28 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 29 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 30 сентября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 1 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 2 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 3 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 4 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 5 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 6 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 7 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 8 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 9 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 10 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 11 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 12 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 13 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 14 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 15 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 16 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 17 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 18 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 19 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 20 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 21 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 22 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 23 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 24 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 25 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 26 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 27 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 28 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 29 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 30 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽
Казань, 31 октября
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
10:00 от 4550 ₽ 13:00 от 4550 ₽ 16:00 от 4550 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
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Мастер-класс
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
12 августа в 18:30 Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур»
от 990 ₽
Мастер-класс по приготовлению чак-чака
0+
Мастер-класс
Мастер-класс по приготовлению чак-чака
23 июля в 15:00 Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур»
от 1200 ₽
Мастер-класс по приготовлению чак-чака
0+
Мастер-класс
Мастер-класс по приготовлению чак-чака
27 июля в 15:00 Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур»
от 1200 ₽
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