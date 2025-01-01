Уникальная фотопрогулка по Казани
Прогулка по колоритной Казани, стоящей на берегах Волги и Казанки, станет незабываемым опытом. Вместе с гидом-фотографом вы откроете для себя тайны этого контрастного города и получите яркие снимки на память у его неочевидных достопримечательностей.
Профессиональные гиды-фотографы
Наши гиды-фотографы имеют многолетний опыт съемки и помогут вам расслабиться перед объективом. Они подскажут, какие ракурсы будут наиболее выгодными, и раскроют секреты города, его переулков и особняков.
Что вас ждет в ходе экскурсии
- Старо-Татарская слобода — душа исторической татарской Казани, где дома в стиле барокко соседствуют с древними каменными мечетями. Здесь насчитывается около 70 памятников XVIII — начала XX веков.
- Театр Камала — удивительное здание театра на берегу озера Кабан, которое напоминает гигантский парусник с просторными палубами.
- Юнусовская площадь — древняя площадь с садами: Любви, Печали, Танцев и Майданом.
- Дом Шамиля — одно из самых красивых строений Казани.
- Арт-объект “Окно в Казань” — фотогеничное место для незабываемых снимков.
- Секретные локации — места, о которых не знают даже местные жители.
Полезная информация
Обратите внимание на следующие детали:
- Экскурсия проходит индивидуально для вас и вашей компании.
- В течение пяти дней после прогулки вы получите 30-50 обработанных фотографий на электронную почту.
- Маршрут можно скорректировать по вашим предпочтениям: сфокусироваться на отдельной локации или провести экскурсию без фотосессии.
- В прогулке может участвовать до четырех человек. При увеличении числа гостей доплата составит 1000 рублей за человека; для компаний от 10 человек — 800 рублей за человека.
- Продолжительность экскурсии зависит от числа гостей.