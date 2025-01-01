Уникальная фотопрогулка по Казани

Прогулка по колоритной Казани, стоящей на берегах Волги и Казанки, станет незабываемым опытом. Вместе с гидом-фотографом вы откроете для себя тайны этого контрастного города и получите яркие снимки на память у его неочевидных достопримечательностей.

Профессиональные гиды-фотографы

Наши гиды-фотографы имеют многолетний опыт съемки и помогут вам расслабиться перед объективом. Они подскажут, какие ракурсы будут наиболее выгодными, и раскроют секреты города, его переулков и особняков.

Что вас ждет в ходе экскурсии

Старо-Татарская слобода — душа исторической татарской Казани, где дома в стиле барокко соседствуют с древними каменными мечетями. Здесь насчитывается около 70 памятников XVIII — начала XX веков.

— душа исторической татарской Казани, где дома в стиле барокко соседствуют с древними каменными мечетями. Здесь насчитывается около 70 памятников XVIII — начала XX веков. Театр Камала — удивительное здание театра на берегу озера Кабан, которое напоминает гигантский парусник с просторными палубами.

— удивительное здание театра на берегу озера Кабан, которое напоминает гигантский парусник с просторными палубами. Юнусовская площадь — древняя площадь с садами: Любви, Печали, Танцев и Майданом.

— древняя площадь с садами: Любви, Печали, Танцев и Майданом. Дом Шамиля — одно из самых красивых строений Казани.

— одно из самых красивых строений Казани. Арт-объект “Окно в Казань” — фотогеничное место для незабываемых снимков.

— фотогеничное место для незабываемых снимков. Секретные локации — места, о которых не знают даже местные жители.

Полезная информация

Обратите внимание на следующие детали: