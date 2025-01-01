Детский спектакль «Секрет мудрого странника»

В холодное зимнее время нас ждут не только морозы и оттепели, но и волшебные рождественские истории. Мы приглашаем вас всей семьей на добрую и поучительную сказку, которая станет украшением зимнего вечера!

Сюжет

Главный герой спектакля – юный принц Севастьян, который совершенно не верит в чудеса. Несмотря на свое noble происхождение, он часто грубит отцу-королю и дерзит придворным, гордясь своей невоспитанностью. Однако все меняется с наступлением Рождества, когда соседний король объявляет о празднике: на балу его дочери будет названо имя самого достойного юноши.

Севастьян с трепетом думает о миловидной принцессе, но как же ему завоевать её сердце, будучи грубым и невеждой? В отчаянии он обращается за советом к таинственному незнакомцу, который открывает ему важную истину: только доброе сердце и искренность приведут к настоящему счастью.

Актерский состав и создатель

Спектакль поставлен под руководством художественного руководителя и режиссёра Елены Леонидовны Живейновой, известной своими яркими и трогательными постановками для детей. Актерский состав впечатляет разнообразием талантов:

Странник: А. Соболев

А. Соболев Принц Севастьян: А. Гусаров-Исаев

А. Гусаров-Исаев Министр: И. Войтюк

И. Войтюк Шут: А. Терехов

А. Терехов Няня: Е. Живейнова

Е. Живейнова Король Луи: В. Патрушев

В. Патрушев Учительница хороших манер: О. Трошина

О. Трошина Учительница танцев: Е. Маркитан

Е. Маркитан Учительница иностранных языков: Ю. Живейнова

Ю. Живейнова Король Филипп: А. Стародумов

А. Стародумов Принцесса: Г. Атаманова

Г. Атаманова Фрейлины: Е. Шаманова, И. Краснопрльская, К. В. Лукина, Е. Бескоровайная

Е. Шаманова, И. Краснопрльская, К. В. Лукина, Е. Бескоровайная Заграничные принцы: А. Мосин-Щепачев, М. Кулямин

Не упустите возможность провести волшебный зимний вечер, погрузившись в мир волшебных событий и наполненный чудесами сюжет. Уверены, это станет незабываемым опытом для вас и ваших близких!