Спектакль Секрет мудрого странника

В холодное зимнее время нас ждут не только морозы и оттепели, но и волшебные рождественские истории. Мы приглашаем вас всей семьей на добрую и поучительную сказку, которая станет украшением зимнего вечера!
Главный герой спектакля – юный принц Севастьян, который совершенно не верит в чудеса. Несмотря на свое noble происхождение, он часто грубит отцу-королю и дерзит придворным, гордясь своей невоспитанностью. Однако все меняется с наступлением Рождества, когда соседний король объявляет о празднике: на балу его дочери будет названо имя самого достойного юноши.
Севастьян с трепетом думает о миловидной принцессе, но как же ему завоевать её сердце, будучи грубым и невеждой? В отчаянии он обращается за советом к таинственному незнакомцу, который открывает ему важную истину: только доброе сердце и искренность приведут к настоящему счастью.
Спектакль поставлен под руководством художественного руководителя и режиссёра Елены Леонидовны Живейновой, известной своими яркими и трогательными постановками для детей. Актерский состав впечатляет разнообразием талантов:
Не упустите возможность провести волшебный зимний вечер, погрузившись в мир волшебных событий и наполненный чудесами сюжет. Уверены, это станет незабываемым опытом для вас и ваших близких!