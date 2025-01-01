Меню
Секрет мудрого странника
Билеты от 800₽
Спектакль Секрет мудрого странника

Спектакль Секрет мудрого странника

6+
Режиссер Елена Живейнова
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Детский спектакль «Секрет мудрого странника»

В холодное зимнее время нас ждут не только морозы и оттепели, но и волшебные рождественские истории. Мы приглашаем вас всей семьей на добрую и поучительную сказку, которая станет украшением зимнего вечера!

Сюжет

Главный герой спектакля – юный принц Севастьян, который совершенно не верит в чудеса. Несмотря на свое noble происхождение, он часто грубит отцу-королю и дерзит придворным, гордясь своей невоспитанностью. Однако все меняется с наступлением Рождества, когда соседний король объявляет о празднике: на балу его дочери будет названо имя самого достойного юноши.

Севастьян с трепетом думает о миловидной принцессе, но как же ему завоевать её сердце, будучи грубым и невеждой? В отчаянии он обращается за советом к таинственному незнакомцу, который открывает ему важную истину: только доброе сердце и искренность приведут к настоящему счастью.

Актерский состав и создатель

Спектакль поставлен под руководством художественного руководителя и режиссёра Елены Леонидовны Живейновой, известной своими яркими и трогательными постановками для детей. Актерский состав впечатляет разнообразием талантов:

  • Странник: А. Соболев
  • Принц Севастьян: А. Гусаров-Исаев
  • Министр: И. Войтюк
  • Шут: А. Терехов
  • Няня: Е. Живейнова
  • Король Луи: В. Патрушев
  • Учительница хороших манер: О. Трошина
  • Учительница танцев: Е. Маркитан
  • Учительница иностранных языков: Ю. Живейнова
  • Король Филипп: А. Стародумов
  • Принцесса: Г. Атаманова
  • Фрейлины: Е. Шаманова, И. Краснопрльская, К. В. Лукина, Е. Бескоровайная
  • Заграничные принцы: А. Мосин-Щепачев, М. Кулямин

Не упустите возможность провести волшебный зимний вечер, погрузившись в мир волшебных событий и наполненный чудесами сюжет. Уверены, это станет незабываемым опытом для вас и ваших близких!

Купить билет на спектакль Секрет мудрого странника

Январь
11 января воскресенье
12:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽

