Спектакль Секрет Кота в сапогах

«Секрет Кота в сапогах» в Театре ГИТИС — это захватывающее новогоднее представление, вдохновленное классической сказкой Шарля Перро. Это добрая, веселая история о том, как смелый Кот спасает Королевство от Людоеда и помогает своему Хозяину найти счастье. Юных зрителей ждет увлекательное путешествие в мир волшебства, интерактивные игры и мультимедийные анимации, которые перенесут их в сказочный мир.
Перед спектаклем дети смогут принять участие в праздничной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки. На представлении вас ждут:
Каждому маленькому гостю — сладкий подарок с набором конфет от лучших московских фабрик: «Рот Фронт», «Бабаевский» и «Красный Октябрь».
Подарите детям незабываемые впечатления и волшебное новогоднее настроение!