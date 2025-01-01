Спектакль Секрет Кота в сапогах

Новогоднее представление по сказке Шарля Перро

О спектакле

«Секрет Кота в сапогах» в Театре ГИТИС — это захватывающее новогоднее представление, вдохновленное классической сказкой Шарля Перро. Это добрая, веселая история о том, как смелый Кот спасает Королевство от Людоеда и помогает своему Хозяину найти счастье. Юных зрителей ждет увлекательное путешествие в мир волшебства, интерактивные игры и мультимедийные анимации, которые перенесут их в сказочный мир.

Особенности новогодней программы

Перед спектаклем дети смогут принять участие в праздничной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки. На представлении вас ждут:

музыкальный спектакль-сказка с авторскими песнями;

интерактивные игры с залом;

мультимедийные декорации на сцене;

веселые аниматоры, аквагрим и игры в фойе;

бесплатная фотосессия с героями сказки после шоу.

Праздничная атмосфера и подарки

Каждому маленькому гостю — сладкий подарок с набором конфет от лучших московских фабрик: «Рот Фронт», «Бабаевский» и «Красный Октябрь».

Дополнительная информация

Рекомендовано для детей от 3 до 9 лет.

Вход в театр — за 20 минут до начала.

Программа включает анимацию с Дедом Морозом (40 минут) и спектакль (60 минут).

Дети до 3 лет проходят по одному билету со взрослым.

Подарите детям незабываемые впечатления и волшебное новогоднее настроение!