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Секрет Кота в сапогах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Секрет Кота в сапогах

Спектакль Секрет Кота в сапогах

Постановка
ГИТИС-театр 0+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новогоднее представление по сказке Шарля Перро

О спектакле

«Секрет Кота в сапогах» в Театре ГИТИС — это захватывающее новогоднее представление, вдохновленное классической сказкой Шарля Перро. Это добрая, веселая история о том, как смелый Кот спасает Королевство от Людоеда и помогает своему Хозяину найти счастье. Юных зрителей ждет увлекательное путешествие в мир волшебства, интерактивные игры и мультимедийные анимации, которые перенесут их в сказочный мир.

Особенности новогодней программы

Перед спектаклем дети смогут принять участие в праздничной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки. На представлении вас ждут:

  • музыкальный спектакль-сказка с авторскими песнями;
  • интерактивные игры с залом;
  • мультимедийные декорации на сцене;
  • веселые аниматоры, аквагрим и игры в фойе;
  • бесплатная фотосессия с героями сказки после шоу.

Праздничная атмосфера и подарки

Каждому маленькому гостю — сладкий подарок с набором конфет от лучших московских фабрик: «Рот Фронт», «Бабаевский» и «Красный Октябрь».

Дополнительная информация

  • Рекомендовано для детей от 3 до 9 лет.
  • Вход в театр — за 20 минут до начала.
  • Программа включает анимацию с Дедом Морозом (40 минут) и спектакль (60 минут).
  • Дети до 3 лет проходят по одному билету со взрослым.

Подарите детям незабываемые впечатления и волшебное новогоднее настроение!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 декабря
ГИТИС-театр. Новая сцена Москва, Академика Пилюгина, 2
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
28 декабря
ГИТИС-театр. Новая сцена Москва, Академика Пилюгина, 2
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
29 декабря
ГИТИС-театр. Новая сцена Москва, Академика Пилюгина, 2
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
30 декабря
ГИТИС-театр. Новая сцена Москва, Академика Пилюгина, 2
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах Секрет Кота в сапогах

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