Спектакль Секрет её молодости

Постановка
Театр имени В.И. Качалова 16+
О спектакле

Музыкальная комедия в двух действиях в театре имени В.И. Качалова

В театре имени В.И. Качалова состоится премьера комедии в двух действиях. Основной акцент спектакля — музыка великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, которая придаст постановке особое очарование.

Знакомьтесь с актерами

В главных ролях выступят народные артисты Татарстана Елена Ряшина и Марат Голубев. Также в спектакле задействованы заслуженные артисты Татарстана Александр Малинин и Илья Скрябин, а также другие талантливые исполнители:

  • Алексей Захаров
  • Павел Лазарев
  • Алексей Жучков
  • Владимир Леонтьев
  • Миляуша Ахматова
  • Леонид Тимашев
  • Софья Поддубная
  • Ирик Хафизов
  • Людмила Сидорова
  • Артур Шайхутдинов
  • Анастасия Югова
  • Максим Кудряшов
  • Диана Елизарова

Для любителей театра и музыки

Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто ценит как театральное искусство, так и классическую музыку. Уникальное сочетание комедии и музыкального наследия Моцарта подарит зрителям яркие эмоции и положительные впечатления.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного события!

 

Июнь
18 июня четверг
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽

