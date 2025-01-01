Спектакль Секрет Дориана Грея

Мистическая саунд-драма «Секрет Дориана Грея» на сцене Дома актера

Однажды молодой лондонский аристократ, увидев только что написанный свой портрет, сильно пожелал оставаться таким вечно. Судьба услышала его желание… Теперь его жизнь напоминает сказку: грехи и пороки не отражаются на его красоте, он богат, знатен, и ему доступны все наслаждения этого мира!

Однако с течением времени Дориан осознает, что вседозволенность приводит к духовной катастрофе, отражающейся в его портрете. Уникальная постановка в жанре саунд-драмы с элементами воздушной гимнастики, завораживающей музыкой и речитативными монологами приковывает взгляды публики на протяжении всего спектакля.

Интересные факты о спектакле

Постановка основана на знаменитом романе Оскара Уайльда, который стал классикой литературы.

Музыка для спектакля написана известными композиторами, что придает дополнительную глубину и атмосферу.

Элементы воздушной гимнастики добавляют динамики и визуального воздействия, делая спектакль незабываемым.

Не упустите возможность увидеть «Секрет Дориана Грея» — спектакль, который заставляет задуматься о природе красоты и морали.