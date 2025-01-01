Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Секрет Дориана Грея
Киноафиша Секрет Дориана Грея

Спектакль Секрет Дориана Грея

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мистическая саунд-драма «Секрет Дориана Грея» на сцене Дома актера

Однажды молодой лондонский аристократ, увидев только что написанный свой портрет, сильно пожелал оставаться таким вечно. Судьба услышала его желание… Теперь его жизнь напоминает сказку: грехи и пороки не отражаются на его красоте, он богат, знатен, и ему доступны все наслаждения этого мира!

Однако с течением времени Дориан осознает, что вседозволенность приводит к духовной катастрофе, отражающейся в его портрете. Уникальная постановка в жанре саунд-драмы с элементами воздушной гимнастики, завораживающей музыкой и речитативными монологами приковывает взгляды публики на протяжении всего спектакля.

Интересные факты о спектакле

  • Постановка основана на знаменитом романе Оскара Уайльда, который стал классикой литературы.
  • Музыка для спектакля написана известными композиторами, что придает дополнительную глубину и атмосферу.
  • Элементы воздушной гимнастики добавляют динамики и визуального воздействия, делая спектакль незабываемым.

Не упустите возможность увидеть «Секрет Дориана Грея» — спектакль, который заставляет задуматься о природе красоты и морали.

Режиссер
Ольга Краскова
В ролях
Александр Гончарук
Степан Дворянкин
Олег Берков
Полина Кремлева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 25 августа
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
19:00 от 700 ₽
Омск, 22 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Следующая остановка. Иммерсивный променад в трамвае
12+
Иммерсивный
Следующая остановка. Иммерсивный променад в трамвае
9 августа в 15:00 Остановка «Трамвайное депо»
от 800 ₽
История одного рыбака
0+
Детский
История одного рыбака
9 августа в 11:30 Дендрологический сад им. Гензе
от 800 ₽
Хороший парень
18+
Драма
Хороший парень
6 сентября в 18:30 Пятый театр
от 650 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше