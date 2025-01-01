Спектакль Секрет Дориана Грея

Однажды молодой лондонский аристократ, увидев только что написанный свой портрет, сильно пожелал оставаться таким вечно. Судьба услышала его желание… Теперь его жизнь напоминает сказку: грехи и пороки не отражаются на его красоте, он богат, знатен, и ему доступны все наслаждения этого мира!
Однако с течением времени Дориан осознает, что вседозволенность приводит к духовной катастрофе, отражающейся в его портрете. Уникальная постановка в жанре саунд-драмы с элементами воздушной гимнастики, завораживающей музыкой и речитативными монологами приковывает взгляды публики на протяжении всего спектакля.
Не упустите возможность увидеть «Секрет Дориана Грея» — спектакль, который заставляет задуматься о природе красоты и морали.