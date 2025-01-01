Спектакль Секрет би-дуби-бу

Пять детских опер: терапевтические сказки для всей семьи

«Пять детских опер» — это уникальное музыкальное представление для детей старше 6 лет, которое сочетает в себе элементы психотерапевтических сказок. Эти истории создаются с любовью и заботой о психоэмоциональном состоянии маленьких зрителей, ведь каждая сказка заканчивается хорошо, а волнующие моменты служат для детей не страхом, а поддержкой.

Все на сцене вживую

В спектакле, созданном в мастерской Виктора Рыжакова, вся музыка и тексты написаны специально для этого проекта и исполняются на сцене вживую. На сцене появляется огромный шкаф, из которого выходят все «страшилки», так любимые детьми. Эти образы служат для преодоления страхов и развития уверенности у малышей.

Психологический рассказчик

Все истории объединяет один рассказчик — психолог, которому самому требуется помощь. Это особенный персонаж, который помогает детям пройти через волнующие моменты и показывает, как важно не бояться, а понимать и решать возникающие проблемы.