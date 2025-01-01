Меню
Секрет би-дуби-бу
Билеты от 700₽
Киноафиша Секрет би-дуби-бу

Спектакль Секрет би-дуби-бу

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Пять детских опер: терапевтические сказки для всей семьи

«Пять детских опер» — это уникальное музыкальное представление для детей старше 6 лет, которое сочетает в себе элементы психотерапевтических сказок. Эти истории создаются с любовью и заботой о психоэмоциональном состоянии маленьких зрителей, ведь каждая сказка заканчивается хорошо, а волнующие моменты служат для детей не страхом, а поддержкой.

Все на сцене вживую
В спектакле, созданном в мастерской Виктора Рыжакова, вся музыка и тексты написаны специально для этого проекта и исполняются на сцене вживую. На сцене появляется огромный шкаф, из которого выходят все «страшилки», так любимые детьми. Эти образы служат для преодоления страхов и развития уверенности у малышей.

Психологический рассказчик
Все истории объединяет один рассказчик — психолог, которому самому требуется помощь. Это особенный персонаж, который помогает детям пройти через волнующие моменты и показывает, как важно не бояться, а понимать и решать возникающие проблемы.

Режиссер
Татьяна Бурель
В ролях
Александра Ахметзянова
Тимофей Бенедиктов
Мария Беликова
Даниил Гнездилов
Данила Голофаст

Ноябрь
27 ноября четверг
17:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 700 ₽
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 700 ₽

Фотографии

