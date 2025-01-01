Вечер рок-н-ролла с группой «Сегодняночью»

Стильные романтики и адепты рок-н-ролльного жанра, группа «Сегодняночью», вновь порадуют своих поклонников. В этот вечер они расскажут о плохих правилах хорошего тона и напомнят о звездах MTV и модных журналах, которые оставили яркий след в музыкальной культуре.

Завораживающее выступление

В программе концерта прозвучат самые лучшие песни за всю историю коллектива. На сцене клуба «Jagger» зрителей будет ждать самобытный Никита Владимирович Козлов, который с интеллигентной улыбкой завладеет вниманием публики.

Не упустите шанс!

Что еще остается зрителю? Правильный ответ — прийти пораньше, взять бокал лучшего вина и настроиться на волну позитива. Сбор гостей начнется в 19:00.

Интересный факт

Группа «Сегодняночью» известна не только своими хитами, но и уникальным стилем исполнения, который сочетает в себе элементы рок-н-ролла и поп-музыки. Это делает их концерты поистине незабываемыми для всех любителей живой музыки.