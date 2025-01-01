Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сегодняночью
Киноафиша Сегодняночью

Сегодняночью

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер рок-н-ролла с группой «Сегодняночью»

Стильные романтики и адепты рок-н-ролльного жанра, группа «Сегодняночью», вновь порадуют своих поклонников. В этот вечер они расскажут о плохих правилах хорошего тона и напомнят о звездах MTV и модных журналах, которые оставили яркий след в музыкальной культуре.

Завораживающее выступление

В программе концерта прозвучат самые лучшие песни за всю историю коллектива. На сцене клуба «Jagger» зрителей будет ждать самобытный Никита Владимирович Козлов, который с интеллигентной улыбкой завладеет вниманием публики.

Не упустите шанс!

Что еще остается зрителю? Правильный ответ — прийти пораньше, взять бокал лучшего вина и настроиться на волну позитива. Сбор гостей начнется в 19:00.

Интересный факт

Группа «Сегодняночью» известна не только своими хитами, но и уникальным стилем исполнения, который сочетает в себе элементы рок-н-ролла и поп-музыки. Это делает их концерты поистине незабываемыми для всех любителей живой музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

SanPete Specialists
6+
Блюз Джаз
SanPete Specialists
31 июля в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
Pas de deux. Балет при свечах
6+
Классическая музыка
Pas de deux. Балет при свечах
23 августа в 18:30 Особняк Серебрякова
от 3900 ₽
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
6+
Классическая музыка
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
3 августа в 17:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 3999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше