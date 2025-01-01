Меню
СегодняНочью XXV лет
Киноафиша СегодняНочью XXV лет

СегодняНочью XXV лет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер в Ben Hall

Друзья, мы соскучились по вам! 2 октября 2024 года в уютном пабе Ben Hall прошел вечер, который стал ярким событием. Мы с удовольствием играли для вас и рассчитываем, что наши встречи станут доброй традицией!

Готовимся к новому концерту

Забронируйте 1 октября 2025 года в своем календаре! В этот день город, окутанный огнями витрин и пропаренный вечерним дождем, станет свидетелем еще одной удивительной ночи. Мы подготовили идеальный сценарий для вашего культурного досуга.

Кульминация вечера

Вы сможете насладиться живой музыкой от культовых петербургских романтиков и услышать любимые треки. Всё это под великолепный фирменный коктейль в руке, создающий атмосферу уюта и праздника.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых музыкантов и единомышленников. Мы ждем вас в Ben Hall, чтобы разделить этот незабываемый опыт!

В других городах

Екатеринбург, 1 октября
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
19:00 от 2000 ₽

