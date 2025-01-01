Сегодняночью. Осенние ритмы

Ночь романтики с Никитой Козловым в МТ Music Bar

«Мы будем осторожны с тобой сегодня ночью» — эта строка из дебютного альбома задает тон предстоящим событиям. Откройте новый концертный сезон вместе с Никитой Козловым и его нежной программой. Это идеальная возможность провести вечер с бокалом красного, наслаждаясь атмосферой петербургского романтизма.

Лучшие хиты и исполнение желаний

На концерте прозвучат лучшие песни из разных альбомов Никиты Козлова. Каждый зритель сможет отправить свое желание, и кто знает, может быть, именно ваше пожелание станет частью этой удивительной музыкальной ночи.

Правила настоящего рок-н-ролла

Никита Козлов, обладая харизмой и талантом, сам расскажет о правилах настоящего рок-н-ролльного праздника. Вечер обещает быть насыщенным и незабываемым.

Не упустите шанс!

Такое событие нельзя пропустить! Приходите и окунитесь в мир музыки и романтики, который создаст Никита Козлов. Это будет вечер, полный эмоций и вдохновения.