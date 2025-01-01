Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сегодняночью. Осенние ритмы
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сегодняночью. Осенние ритмы

Сегодняночью. Осенние ритмы

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Ночь романтики с Никитой Козловым в МТ Music Bar

«Мы будем осторожны с тобой сегодня ночью» — эта строка из дебютного альбома задает тон предстоящим событиям. Откройте новый концертный сезон вместе с Никитой Козловым и его нежной программой. Это идеальная возможность провести вечер с бокалом красного, наслаждаясь атмосферой петербургского романтизма.

Лучшие хиты и исполнение желаний

На концерте прозвучат лучшие песни из разных альбомов Никиты Козлова. Каждый зритель сможет отправить свое желание, и кто знает, может быть, именно ваше пожелание станет частью этой удивительной музыкальной ночи.

Правила настоящего рок-н-ролла

Никита Козлов, обладая харизмой и талантом, сам расскажет о правилах настоящего рок-н-ролльного праздника. Вечер обещает быть насыщенным и незабываемым.

Не упустите шанс!

Такое событие нельзя пропустить! Приходите и окунитесь в мир музыки и романтики, который создаст Никита Козлов. Это будет вечер, полный эмоций и вдохновения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
10 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
0+
Вечеринка
Почта любви
4 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
27 августа в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше