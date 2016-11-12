Сегодняночью. Необыкновенный концерт

Концерт группы «Сегодняночью» в «16 Тонн»: вечер рок-н-ролла и ностальгии

На концерте группы «Сегодняночью» под названием «Мы будем осторожны» вас ожидает увлекательное музыкальное путешествие. Артисты собираются балансировать между роскошью и тоской, вспоминая веселую эпоху MTV и расцвет брит-рока. Это станет настоящим откровением для преданных поклонников и тех, кто только открывает для себя мир группы.

Программа вечера

В программе концерта несколько глав, каждая из которых обещает незабываемые эмоции. Не обойдется и без романтической части, а также классических ударных хитов, которые полюбились многим. Группа «Сегодняночью» мастерски справляется с любой творческой задачей и умеет передать рок-н-ролльную философию Петербурга.

Уютный осенний вечер

Сочетание классных песен и легкого гедонизма создают идеальную формулу для уютного осеннего вечера. Этот концерт оставит нежный след в вашем сердце и точно захочется повторить его снова.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта и насладиться атмосферой, которую создаст группа «Сегодняночью». Ожидаем вас на концерте!