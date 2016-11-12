Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сегодняночью. Необыкновенный концерт
Билеты от 1800₽
Киноафиша Сегодняночью. Необыкновенный концерт

Сегодняночью. Необыкновенный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Сегодняночью» в «16 Тонн»: вечер рок-н-ролла и ностальгии

На концерте группы «Сегодняночью» под названием «Мы будем осторожны» вас ожидает увлекательное музыкальное путешествие. Артисты собираются балансировать между роскошью и тоской, вспоминая веселую эпоху MTV и расцвет брит-рока. Это станет настоящим откровением для преданных поклонников и тех, кто только открывает для себя мир группы.

Программа вечера

В программе концерта несколько глав, каждая из которых обещает незабываемые эмоции. Не обойдется и без романтической части, а также классических ударных хитов, которые полюбились многим. Группа «Сегодняночью» мастерски справляется с любой творческой задачей и умеет передать рок-н-ролльную философию Петербурга.

Уютный осенний вечер

Сочетание классных песен и легкого гедонизма создают идеальную формулу для уютного осеннего вечера. Этот концерт оставит нежный след в вашем сердце и точно захочется повторить его снова.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта и насладиться атмосферой, которую создаст группа «Сегодняночью». Ожидаем вас на концерте!

Купить билет на концерт Сегодняночью. Необыкновенный концерт

Помощь с билетами
Ноябрь
12 ноября среда
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
24 октября в 19:30 Escobar
от 790 ₽
Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
18 октября в 20:30 Everland
от 590 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18 октября в 19:00 Джон Донн
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше