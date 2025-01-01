Спектакль «Сегодня такая ночь...» — две истории о снах и яви

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Сегодня такая ночь...», который предлагает зрителю погрузиться в мир забытых желаний и несбывшихся мечт. Это возможность вновь пережить те чувства, которые, возможно, уже затерялись в повседневной суете.

Две истории о несбывшемся

Спектакль состоит из двух актов, каждый из которых раскрывает особую грань человеческой души:

1 акт — видение и фантазия;

— видение и фантазия; 2 акт — сон.

Авторы спектакля задаются вопросом: что реальнее — сон или действительность? Где мы по-настоящему находимся? Каковы глубины человеческой души? Эти философские размышления в сочетании с яркой игрой актеров создают атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то свое.

Команда спектакля

Спектакль поставлен под руководством талантливого режиссера Алексея Зулева, а за художественное оформление отвечает Ася Анисимова. В главных ролях выступают Григорий Иванов, Елизавета Тюменцева и сам режиссер Алексей Зулев.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, который заставит вас задуматься о самом важном. Спектакль «Сегодня такая ночь...» ждет вас в уютном театре, где каждый может найти отклик в своем сердце.