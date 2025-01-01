Спектакль Седьмой день

Премьера спектакля «Седьмой день» в Немецком театре Алматы

Республиканский академический немецкий драматический театр готовит премьеру нового спектакля «Седьмой день», автором пьесы которого является А. Иванков. Это событие ожидается с большим интересом среди театральной аудитории.

Творческий состав

Режиссура постановки возложена на опытного театрального деятеля, что обещает высокий уровень исполнения. На сцене можно будет увидеть как известных, так и новых актёров, которые готовы удивить зрителей своим мастерством.

Не пропустите!

Премьера состоится 10 января 2026 года. Не упустите возможность стать частью этого замечательного театрального события и оценить свежий взгляд на важные жизненные темы через призму театрального искусства.