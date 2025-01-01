Меню
Седина в бороду или Невеста из Имеретии
Киноафиша Седина в бороду или Невеста из Имеретии

Спектакль Седина в бороду или Невеста из Имеретии

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная комедия «Седина в бороду или Невеста из Имеретии» в Молодежном театре Башкортостана

На сцене Национального молодежного театра республики Башкортостан имени Мустая Карима зрители увидят музыкальную комедию по пьесе Бориса Рацера и Владимира Константинова «Седина в бороду или Невеста из Имеретии». Это яркий и позитивный спектакль, который подарит вам оптимизм и хорошее настроение.

Сюжет

История разворачивается вокруг овдовевшего Бекины, которому решительно не везет на счастье. Его дети в панике: отец снова собирается жениться! Они опасаются, что появление новой невесты приведет к разделу их наследства: дома, сада и даже коровы. В отчаянии дети начинают охоту за невестой для своего отца, чтобы предотвратить нежелательные последствия.

Темы и идеи

Спектакль завораживает зрителей не только юмором, но и идеей о силе любви и доброты. Главные герои, уже не молодые, находят счастье и понимание друг друга, что подчеркивает важность семейных ценностей и отношений.

Почему стоит посетить

«Седина в бороду» - это не просто комедия, это настоящая летопись семейных перипетий, объединяющая традиционные истоки с современными реалиями. Спектакль окажется особенно близок всем, кто ценит настоящие человеческие чувства и искренний смех. Не упустите возможность увидеть эту трогательную и веселую историю на сцене Национального молодежного театра!

Январь
Февраль
7 января среда
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽
18 февраля среда
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

