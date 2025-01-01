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Secret Show
Билеты от 500₽
Киноафиша Secret Show

Secret Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Шоу с интригой и мистери боксом

Secret Show — это уникальный формат шоу, где всё держится в тайне до последнего. Минимум информации заранее, максимальная интрига и азарт от зрителей. Комики готовят материал специально для этого шоу, но его содержание останется неизвестным, пока вы не окажетесь в зале. Это идеальный выбор для тех, кто хочет испытать атмосферу закрытых вечеринок или погрузиться в мир таинственного и неожиданного.

Интрига и элемент неожиданности
Каждое шоу подготавливается индивидуально, и лишь когда зрители переступят порог зала, они узнают, что их ожидает. Этот формат позволяет пережить невероятные эмоции и стать частью чего-то эксклюзивного и интригующего.

Шоу предназначено для зрителей старше 18 лет, что подразумевает более взрослый контент и откровенные темы. Состав участников может изменяться, и актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽
14 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽

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