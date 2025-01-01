Меню
Сеченов
Киноафиша Сеченов

Спектакль Сеченов

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сеченов: прожитые страницы

Приглашаем вас на увлекательную постановку, посвященную жизни и деятельности Ивана Михайловича Сеченова, основоположника русской физиологии. Спектакль раскрывает не только его научные достижения, но и личные переживания, что делает его особенно интересным для широкой аудитории.

Жизнь гения

На сцене развернется живое и театрализованное повествование о первых шагах Сеченова в науке и любви. Мы увидим, как его бунтарский дух и стремление к истине формировали его личность. Первая любовь, дружба с выдающимися современниками и драматичный любовный треугольник, потрясший российское общество, — все это станет частью захватывающего сюжета.

Что ожидать?

Эта постановка не только погружает зрителей в мир науки и романтики, но и предлагает уникальную возможность узнать больше о малоизвестных фактах из жизни Сеченова. Каждый зритель сможет лучше понять, каким образом личные выборы и обстоятельства формировали гения, оставившего яркий след в истории.

Откройте для себя новые грани жизни Ивана Михайловича Сеченова и погрузитесь в атмосферу его времени. Мы ждем вас!

Режиссер
Ольга Захарова
В ролях
Андрей Сумцов
Павел Васильков
Анна Карабаева
Ольга Захарова
Маргарита Воронкова
