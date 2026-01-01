Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Себеп-сіз!
Киноафиша Себеп-сіз!

Спектакль Себеп-сіз!

Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова

О спектакле

ИНСЦЕНИРОВКА - ЕРСІН САРСЕНБЕКОВ
ҚОЮШЫ РЕЖИССЕР - ЕРСІН САРСЕНБЕКОВ
ҚОЮШЫ СУРЕТШІ - АЙЗАТ АЙЖАРИКОВА

«Себеп-сіз?» бұл қойылым жас жүректердің махаббатқа деген түрлі көзқарастарын, шаттық пен күмәннің, сенім мен қорқыныштың қақтығысын көрсетеді. Әр кейіпкер өз “себебін” іздейді, бірақ соңында түсінеді нағыз махаббаттың себебі болмайды. Жанды дауыстағы өлең мен шынайы эмоция арқылы спектакль көрерменге «Махаббат мінсіздік емес, өзіңді табу жолы» деген ой қалдырады. Бұл жүректен шыққан, себепсіз махаббаттың сахнадағы көрінісі. Ал, мүмкін… себеп сіз?

Рөлдерді сомдаушы:
Ерсін Сарсенбеков
Ажар Жарденбекқызы
Рамазан Отарбаев
Жарқынай Жалғасова
Дамир Сейсенбек
Наргиз Күнғали
Айбар Жақып
Аида Кабылбекова
Нұрхат Ибадулла
Нұрай Нұрлан

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше