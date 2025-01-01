Спектакль Сеансы белой магии

Шоу «Сеансы белой магии» от коллектива «Нечистая сила»

В нашем городе с гастролями выступает известный коллектив «Нечистая сила» с уникальным шоу «Сеансы белой магии». Под руководством маэстро Воланда В.В. и его великолепных ассистентов зрители смогут окунуться в мир удивительных иллюзий и магических фокусов.

Что вас ожидает?

Программа выступления включает в себя:

традиционные карточные фокусы,

любимые номера с денежными купюрами,

удивительные трансформации,

шляпа, полная неожиданностей,

предсказания и множество уникальных иллюзий.

Кроме того, зрителей ждет интересное «разоблачение» некоторых фокусов, которое добавит интригу и напряжение к представлению!

Информация о постановке

Шоу поставлено театром «Театр Локус СПб» под режиссурой и сценарием Ж. Киже. Вдохновением для создания выступления послужил знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ждем вас на сеансе, где реальность и магия станут единым целым!