Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сеансы белой магии
Киноафиша Сеансы белой магии

Спектакль Сеансы белой магии

18+
Возраст 18+

О спектакле

Шоу «Сеансы белой магии» от коллектива «Нечистая сила»

В нашем городе с гастролями выступает известный коллектив «Нечистая сила» с уникальным шоу «Сеансы белой магии». Под руководством маэстро Воланда В.В. и его великолепных ассистентов зрители смогут окунуться в мир удивительных иллюзий и магических фокусов.

Что вас ожидает?

Программа выступления включает в себя:

  • традиционные карточные фокусы,
  • любимые номера с денежными купюрами,
  • удивительные трансформации,
  • шляпа, полная неожиданностей,
  • предсказания и множество уникальных иллюзий.

Кроме того, зрителей ждет интересное «разоблачение» некоторых фокусов, которое добавит интригу и напряжение к представлению!

Информация о постановке

Шоу поставлено театром «Театр Локус СПб» под режиссурой и сценарием Ж. Киже. Вдохновением для создания выступления послужил знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ждем вас на сеансе, где реальность и магия станут единым целым!

Купить билет на спектакль Сеансы белой магии

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1400 ₽
28 декабря воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽
4 января воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽
9 января пятница
19:00
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 650 ₽
11 января воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽
18 января воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽
25 января воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽
1 февраля воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽
8 февраля воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽
15 февраля воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽
22 февраля воскресенье
19:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Профсоюз работников ада
18+
Иммерсивный
Профсоюз работников ада
13 декабря в 19:00 The Red Corner
от 2500 ₽
Сирано де Бержерак
12+
Премьера Драма
Сирано де Бержерак
24 февраля в 19:15 Легенда
от 2500 ₽
Ведьма из чуланчика
6+
Детский
Ведьма из чуланчика
21 декабря в 12:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше