Спектакль Сеанс гипноза для семейной пары

Олеся Железняк, Андрей Ильин, Даниил Спиваковский: секреты семейной жизни, или комедия в жанре гипноза

В каждой, даже самой идеальной семье, есть свои «скелеты в шкафу». Как же часто мы прячем правду друг от друга! В новой комедии развернется именно такая история, когда в жизни супругов появляется гипнотизер, способный раскрыть все тайны, о которых они не смели говорить на протяжении всей своей жизни.

Что скрывают герои?

На сцене встретятся «верные» супруги, которых сыграют талантливые Олесю Железняк и Андрей Ильин. Под воздействием гипноза они расскажут о том, что долгое время держали в секрете. Чем же завершится этот разоблачительный сеанс? Ждут ли героев развод, драка, раздел имущества или нечто иное?

Мистика и страсть на сцене

Спектакль сочетает в себе элементы мистики и почти детективного сюжета. Гипнотизер, в исполнении Даниила Спиваковского или Андрея Кайкова, раскроет все тайны семейной пары, создавая интригу и напряжение на протяжении всего действия.

Творческая команда

Режиссером этой легкой, но мудрой комедии стал Георгий Цнобиладзе, ученик легендарного Льва Додина. Художник спектакля – питерский лауреат премии «Золотой софит» Александр Храмцов, который создал уникальную атмосферу для этой постановки.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о тайнах и истинах в ваших собственных отношениях!