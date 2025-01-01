Меню
Сеанс гипноза для семейной пары
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сеанс гипноза для семейной пары

Спектакль Сеанс гипноза для семейной пары

Постановка
Театр Эстрады 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Олеся Железняк, Андрей Ильин, Даниил Спиваковский: секреты семейной жизни, или комедия в жанре гипноза

В каждой, даже самой идеальной семье, есть свои «скелеты в шкафу». Как же часто мы прячем правду друг от друга! В новой комедии развернется именно такая история, когда в жизни супругов появляется гипнотизер, способный раскрыть все тайны, о которых они не смели говорить на протяжении всей своей жизни.

Что скрывают герои?

На сцене встретятся «верные» супруги, которых сыграют талантливые Олесю Железняк и Андрей Ильин. Под воздействием гипноза они расскажут о том, что долгое время держали в секрете. Чем же завершится этот разоблачительный сеанс? Ждут ли героев развод, драка, раздел имущества или нечто иное?

Мистика и страсть на сцене

Спектакль сочетает в себе элементы мистики и почти детективного сюжета. Гипнотизер, в исполнении Даниила Спиваковского или Андрея Кайкова, раскроет все тайны семейной пары, создавая интригу и напряжение на протяжении всего действия.

Творческая команда

Режиссером этой легкой, но мудрой комедии стал Георгий Цнобиладзе, ученик легендарного Льва Додина. Художник спектакля – питерский лауреат премии «Золотой софит» Александр Храмцов, который создал уникальную атмосферу для этой постановки.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о тайнах и истинах в ваших собственных отношениях!

Режиссер
Георгий Цнобиладзе
В ролях
Олеся Железняк
Андрей Ильин
Андрей Кайков
Даниил Спиваковский
Купить билет на спектакль Сеанс гипноза для семейной пары

Помощь с билетами
Ноябрь
29 ноября суббота
14:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

Фотографии

Сеанс гипноза для семейной пары Сеанс гипноза для семейной пары Сеанс гипноза для семейной пары Сеанс гипноза для семейной пары Сеанс гипноза для семейной пары Сеанс гипноза для семейной пары Сеанс гипноза для семейной пары Сеанс гипноза для семейной пары Сеанс гипноза для семейной пары

