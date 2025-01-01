Меню
Сеанс 108
Киноафиша Сеанс 108

Спектакль Сеанс 108

12+
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Исследование минимализма и поиск новых форм в «Сеансе 108»

«Сеанс 108» — это уникальное исследование принципов минимализма и феномена случайности. Эта работа жонглирует концепциями разрушения, пересобирания и адаптации, превращая хаос в новый порядок. Здесь происходит встреча реальных тел с цифровым пространством.

В условиях быстротечного и динамичного современного мира «Сеанс 108» предлагает зрителям остановиться, отключиться от бесконечного информационного потока и погрузиться в атмосферу созерцания. Это пространство для медитативного наблюдения, где внимание сосредоточено на простых элементах, способных вызвать ощущение визуальной тишины и внутреннего равновесия.

Открытая композиция и активное участие зрителей

Одной из особенностей произведения является «открытая» композиционная структура танца. Действие рождается прямо на глазах у зрителей, напоминая деятельность живого организма. Репетитивные движения, отсутствие сюжетной линии и протяженные сцены формируют авторский подход к хореографированию, известный как «пластические ландшафты».

«Сеанс 108» — это поиск новой формы перформативного искусства, создающей иммерсивную среду для созерцания. Зритель не просто наблюдатель, а непосредственный участник, открытый для субъективных ассоциаций.

Создатели и поддержка проекта

Перформанс создан при поддержке Центра развития проектов современной хореографии «Каннон Данс». Премьера «Сеанса 108» состоялась в мае 2025 года в рамках фестиваля современного танца Санкт-Петербурга «ПЯТИЛЕТКА VII». В июле работа вошла в основную программу фестиваля «Танец без ума от себя и от любви», представляющего актуальный срез экспериментального танца в России.

Автор и хореограф проекта: Светлана Леничко

Танцовщики: Юлия Савостьянова, Карина Гараева, Саша Вотская, Эльвира Майорова, Светлана Леничко

Медиахудожники: Морган Корольков, Илона Бородина

Композитор: Илья SymphoCat

Светохудожник: Алиса Устинова

Фотограф: Александр Игнатович

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
20:00 от 900 ₽

Фотографии

