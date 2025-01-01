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Сеанс 108. Перформанс танцевальной компании tanzlabór
Киноафиша Сеанс 108. Перформанс танцевальной компании tanzlabór

Спектакль Сеанс 108. Перформанс танцевальной компании tanzlabór

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О концерте/спектакле

Перформанс танцевальной компании tanzlabór: «Сеанс 108»

Танцевальная компания tanzlabór представит перформанс «Сеанс 108» в рамках фестиваля «Танец без ума от себя и от любви», который проходит на главных площадках города.

Исследование минимализма и случайности

«Сеанс 108» — это глубокое исследование принципов минимализма и феномена случайности. Вдохновленный практикой искусства созерцания, спектакль создает уникальное пространство, где зритель становится активным участником процесса наблюдения.

Погружение в игру элементов

Зрители погружаются в тонкую игру простых элементов. Каждый «малозвучащий» компонент, взаимодействуя с другими, становится частью единой системы. Это позволяет преобразовать хаос в упорядоченную текстуру, разрушая и пересобирая её в новом состоянии. Такой подход отсылает к теории «самоорганизующихся систем».

Команда проекта

Хореографом спектакля выступает Светлана Леничко. В составе танцовщиков: Саша Вотская, Карина Гараева, Эльвира Майорова, Юлия Савостьянова и сама Светлана Леничко. Музыку для перформанса написал Илья SymphoCat.

Поддержка и участие

Спектакль создан при поддержке Центра развития современной хореографии «Каннон Данс». Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир танца и искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
16:00 от 2000 ₽

Фотографии

Сеанс 108. Перформанс танцевальной компании tanzlabór Сеанс 108. Перформанс танцевальной компании tanzlabór Сеанс 108. Перформанс танцевальной компании tanzlabór

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