Спектакль Се ля ви

Вечер одноактных опер в Башкирском театре оперы и балета

В рамках вечера одноактных опер, Башкирский театр оперы и балета представит два захватывающих произведения: Сельская честь и Виллисы. Оперные постановки исполняются на итальянском языке с синхронными титрами на русском, что делает их доступными для широкой аудитории.

Сельская честь

Либретто: Джованни Тарджони-Тоццетти и Гвидо Менаши, основанное на новелле Джованни Верги.

Действие Сельской чести разворачивается в прибрежном рыбацком посёлке во время празднования Пасхи. Главный герой, солдат Туридду, возвращается домой и сталкивается с любовным треугольником: он влюблён в Лолу, но та вышла замуж за Альфио. Отношения Туридду и Лолы накаляются, когда его нынешняя девушка Сантуцца начинает подозревать в изменах.

Конфликт достигает кульминации на празднике, когда разъярённый Альфио бросает вызов Туридду на дуэль. Оба героя оказываются в ловушке страсти и ревности, что приводит к трагическому финалу. Эта опера известна своей эмоциональной глубиной и героическим накалом, что делает её обязательной к просмотру для любителей оперного искусства.

Виллисы

Либретто: Фердинандо Фонтана.

В Виллиcах рассказывается история любви Анны и Роберто. Молодая пара получает благословение на скорое венчание, но предательство французского независимо от судьбы приводит к трагедии. Роберто, изменивший Анне, возвращается домой после смерти её преданной души. Под влиянием проклятия отца Анны, духи леса, известные как виллис, возрождают её, и она становится частью хоровода мстительных призраков.

Эта опера воплощает в себе темы предательства, мести и силы любви, что делает её интересной не только для любителей классической музыки, но и для тех, кто ценит сильные драматические истории.

Не упустите возможность увидеть оба эти знаковые произведения в живом исполнении! Уникальное сочетание итальянской музыки и доступности для русскоязычной аудитории сделает вечер незабываемым.