Спектакль Сделка

Трагикомедия о любви и мести

По мотивам знаменитой трагикомедии Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы» на сцене театра вновь оживут страсти и противоречия. Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной город Гюллен, чтобы раз и навсегда решить свои старые счёты.

Долгожданный приезд

Жители Гюллена готовят пышный приём для Клары, надеясь, что воспоминания о счастливой юности растопят её сердце. Город, когда-то процветавший, теперь находится на грани разорения, и все с надеждой ожидают финансовую поддержку от своей знаменитой землячки.

Сделка с дьяволом

Однако Клара ставит городу неожиданное условие: миллиард в обмен на жизнь её первой любви — Альфреда Илла, который предал её в юности. Эта сделка ставит жителей Гюллена перед моральным выбором и заставляет задуматься о цене, которую они готовы заплатить за спасение.

Интересные факты

Спектакль поднимает важные вопросы о морали, справедливости и цене человеческой жизни.

Трагикомедия Дюрренматта впервые была поставлена в 1956 году и с тех пор продолжает вызывать споры и обсуждения.

Одна из главных тем произведения — это как деньги могут изменить людей и их ценности.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и провокационную историю о любви и мести на сцене. Спектакль обещает стать настоящим театральным событием!