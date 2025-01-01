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Спектакль Сделка

Постановка
Театр им. Пушкина 18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия о любви и мести

По мотивам знаменитой трагикомедии Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы» на сцене театра вновь оживут страсти и противоречия. Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной город Гюллен, чтобы раз и навсегда решить свои старые счёты.

Долгожданный приезд

Жители Гюллена готовят пышный приём для Клары, надеясь, что воспоминания о счастливой юности растопят её сердце. Город, когда-то процветавший, теперь находится на грани разорения, и все с надеждой ожидают финансовую поддержку от своей знаменитой землячки.

Сделка с дьяволом

Однако Клара ставит городу неожиданное условие: миллиард в обмен на жизнь её первой любви — Альфреда Илла, который предал её в юности. Эта сделка ставит жителей Гюллена перед моральным выбором и заставляет задуматься о цене, которую они готовы заплатить за спасение.

Интересные факты

  • Спектакль поднимает важные вопросы о морали, справедливости и цене человеческой жизни.
  • Трагикомедия Дюрренматта впервые была поставлена в 1956 году и с тех пор продолжает вызывать споры и обсуждения.
  • Одна из главных тем произведения — это как деньги могут изменить людей и их ценности.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и провокационную историю о любви и мести на сцене. Спектакль обещает стать настоящим театральным событием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 700 ₽

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