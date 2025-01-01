Спектакль Сделка

По мотивам знаменитой трагикомедии Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы» на сцене театра вновь оживут страсти и противоречия. Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной город Гюллен, чтобы раз и навсегда решить свои старые счёты.
Жители Гюллена готовят пышный приём для Клары, надеясь, что воспоминания о счастливой юности растопят её сердце. Город, когда-то процветавший, теперь находится на грани разорения, и все с надеждой ожидают финансовую поддержку от своей знаменитой землячки.
Однако Клара ставит городу неожиданное условие: миллиард в обмен на жизнь её первой любви — Альфреда Илла, который предал её в юности. Эта сделка ставит жителей Гюллена перед моральным выбором и заставляет задуматься о цене, которую они готовы заплатить за спасение.
Не упустите возможность увидеть эту глубокую и провокационную историю о любви и мести на сцене. Спектакль обещает стать настоящим театральным событием!