Сдается комната одинокому мужчине
Киноафиша Сдается комната одинокому мужчине

Спектакль Сдается комната одинокому мужчине

Постановка
Театр драматических импровизаций 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лирическая музыкальная комедия о вечных ценностях

Приглашаем вас на спектакль, который затрагивает важные темы любви, порядочности, одиночества, дружбы, верности и ревности. Эта музыкальная комедия наполнена душевностью и простотой, что делает ее близкой каждому зрителю.

Сюжет

Главная героиня — молодая и привлекательная женщина, которая внезапно оказывается одинокой и несчастной. В то время как ее коллеги переживают любовные драмы и радуются семейным заботам, ее жизнь остается спокойной, но пустой. Как же изменить ситуацию? Возможно, стоит сдать комнату? Но что, если это даст шанс не только на новую жизнь, но и на новую любовь?

Музыка и атмосфера

В спектакле звучит живая музыка, наполненная известными русскими шлягерами минувших лет. Эти мелодии создают теплую атмосферу и помогают глубже погрузиться в мир чувств и переживаний героини.

Не упустите возможность!

Приходите и узнайте, сможет ли главная героиня найти свое счастье и справиться с одиночеством. Эта история — о том, как важно открывать сердце и быть готовым к новым встречам и эмоциям. Спектакль обещает стать настоящим событием для всех любителей театра!

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Анжелика Плакина
Юлия Пичугина
Егор Булычев
Ксения Пилипенко
Екатерина Викторова

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:30 от 800 ₽

Фотографии

Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине Сдается комната одинокому мужчине

