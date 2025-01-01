Меню
Сдаётся дом с привидениями
Билеты от 300₽
Киноафиша Сдаётся дом с привидениями

Спектакль Сдаётся дом с привидениями

12+
Возраст 12+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Сдаётся дом с привидениями: мюзикл в рамках X Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку»

В рамках X Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» Нижегородский Камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова представит на большой сцене Культурного центра «Меридиан» мюзикл «Сдаётся дом с привидениями» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Призраки».

Сюжет

Молодой, темпераментный и симпатичный неаполитанец дон Винченцо оказался на грани финансового краха, а его семейные дела идут не лучшим образом. Чтобы выйти из череды неудач, он принимает отчаянное решение арендовать огромный дом, о котором ходят дурные слухи. По легендам, в этом замке обитают привидения, а история их появления уходит корнями вглубь веков.

Скоро начинают происходить удивительные события, которые позволят зрителям получить ответы на волнующие вопросы: существуют ли призраки на самом деле? Улыбнётся ли удача дону Винченцо? И кто же такая, в конце концов, Нонна Бефана?

О спектакле

«Сдаётся дом с привидениями» — мировая премьера сверхъестественного мюзикла в итальянском стиле от нижегородского композитора Дмитрия Лазарева. Спектакль основан на пьесе классика итальянской драматургии XX века Эдуардо де Филиппо «Призраки». Яркие темпераментные диалоги, запоминающиеся музыкальные номера, итальянский юмор и щепотка необъяснимого — всё это ждёт зрителей!

Права на пьесу предоставлены агентством «Независимый театральный проект» (Москва).

Параметры спектакля

Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут с антрактом.

Октябрь
8 октября среда
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 300 ₽

